METEO – Insistono PIOGGE e NEVICATE sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Piogge e rovesci sull’Italia, ulteriore peggioramento in serata

Dopo che le condizioni meteo si erano evidenziate in miglioramento nella prima parte della giornata odierna grazie ad un promontorio inter-ciclonico, un peggioramento sta avanzando in direzione dell’Italia già da questo pomeriggio, con primi rovesci sul medio Tirreno. Nelle prossime ore un ulteriore peggioramento riguarderà lo stivale, con estensione dei fenomeni che potranno assumere carattere nevoso anche a bassa quota (scopri dove).

Insiste maltempo per domani

Le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate per domani domenica 5 dicembre in particolar modo sul basso versante tirrenico con piogge e possibili temporali anche intensi e sul Lazio interno, con quota neve in calo fin sui 1.100/1.200 sull’Appennino il primo pomeriggio. In rialzo invece al nordest dai 600/1.000 metri. Neve sull’Appennino calabrese in serata a partire dai 1.400/1.500 metri. Rovesci attesi nel pomeriggio in Abruzzo e in serata in Puglia. Più asciutto e relativamente più stabile altrove. Nelle prime ore della prossima notte non esclusi rovesci anche sull’alta Toscana, con neve a partire dai 1.000/1.100 sull’Appennino Tosco-Ligure-Emiliano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio orientale e meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale e sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone del Centro-Sud, e su Emilia-Romagna orientale e Triveneto, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: sparse sui settori alpini del Triveneto, con quota neve sopra i 500-600 m ma localmente fino a fondo valle, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile aumento al Centro-Sud peninsulare nei valori minimi. Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia, regioni meridionali peninsulari e sui settori costieri ed appenninici delle regioni centrali peninsulari, con raffiche fino a burrasca forte su zone costiere del basso Tirreno. Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali, molto mossi i bacini meridionali e l’Adriatico centro-meridionale al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

