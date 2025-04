Meteo – Instabilità con rischio acquazzoni e temporali anche ad avvio di settimana

Finale di aprile con infiltrazioni fresche ed instabili

Campo altopressorio disteso dall’Europa sudoccidentale sino al Mar Baltico favorisce lo scorrimento sul suo bordo orientale di infiltrazioni fresche in quota che dall’est Europa raggiungono il bacino del Mediterraneo. In tal modo le condizioni meteo risultano ancora incerte sull’Italia con l’instabilità che nelle prossime ore tenderà ad accentuarsi grazie anche all’arrivo tra Baleari e Sardegna di una piccola goccia fredda.

Oggi attesi nuovi temporali dal pomeriggio

La giornata di domenica vedrà un’accentuazione dell’instabilità su parte del Paese. Al mattino nubi con possibili acquazzoni su Piemonte e Sardegna. Ampie schiarite sul resto del Paese, salvo locali addensamenti. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno ad interessare i settori alpini, prealpini e l’Appennino con fenomeni in estensione anche alle pianure di Lazio, Campania, Toscana e Piemonte; temporali, localmente di forte intensità, anche sulla Sardegna.

Lunedì goccia fredda sulla Sardegna, instabilità in accentuazione

Un piccola goccia fredda giungerà ad inizio settimana sul Mediterraneo centrale, agendo a ridosso della Sardegna. Atteso un avvio di settimana fortemente instabile sull’Isola con acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità così come sulla Sicilia. Instabilità che tenderà ad accentuarsi anche sul resto del centro-sud con acquazzoni e temporali che nel corso del pomeriggio interesseranno gran parte delle regioni, anche se non mancheranno le schiarite, con fenomeni più probabili e localmente intensi su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Instabilità attesa anche sulle Alpi e Prealpi, ma con fenomeni meno diffusi e di breve durata.

Fenomeni localmente intensi con rischio grandinate

Tra la giornata odierna e quella di domani, come abbiamo visto, è attesa una recrudescenza dell’instabilità. Le precipitazioni potranno risultare localmente anche di forte intensità ed a carattere di nubifragio, ma si tratterà di fenomeni irregolari con quantitativi maggiori spesso concentrati in uno spazio limitato, caratteristico dei fenomeni convettivi primaverili ed estivi. Non sono escluse anche grandinate, complice l’azione in quota di una blanda goccia fredda in grado di accentuare i contrasti termici con il suolo. Nella giornata odierna le aree a maggior rischio fenomeni intensi tra il pomeriggio e la prima serata saranno quelle tirreniche, in particolare le zone interne, la Sardegna ed il Piemonte. Domenica rischio forti temporali anche sulla Sicilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.