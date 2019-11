METEO INVERNO 2019-2020: vediamo la tendenza aggiornata per la stagione ormai alle porte

Novembre molto piovoso

Mese di novembre che ci sta mostrando il lato più perturbato e piovoso dell’autunno. Ormai da 15 giorni infatti le condizioni meteo risultando instabili o a tratti perturbate su tutta l’Italia con accumuli mensili di pioggia che no faticano a superare in più zone anche di 300-400 mm. Poco il freddo fino ad ora anche se nella giornata di ieri un po’ di neve a bassa quota è riuscita a vedersi sul basso Piemonte, imbiancata la città di Cuneo. L’inverno vero però inizierà il 1 dicembre 2019, cosa dovremmo aspettarci allora per quanto riguarda l’evoluzione meteo di questa tanto attesa stagione?

Inverno e vortice polare

Vero motore dell’inverno è il vortice polare che dalla sua salute dipendono gli scambi meridiani tra polo ed equatore e dunque le irruzioni di aria fredda verso le medie latitudini, fondamentale dunque per l’evoluzione meteo dell’inverno. Al momento il vortice polare stratosferico è in rinforzo, questo significa che le velocità dei venti zonali stanno aumentando come è lecito per altro aspettarsi durante questo periodo. Troviamo però un disaccoppiamento con il vortice polare troposferico che invece risulta piuttosto debole e sta condizionando questo mese di novembre. Tale disaccoppiamento potrebbe però terminare già con dicembre per il quale è previsto un generale rinforzo dei venti zonali a tutte le quote.

Dicembre 2019 mite e secco?

Il primo mese dell’inverno 2019/2020, dicembre, potrebbe con queste premesse trascorrere con temperature al di sopra delle medie e precipitazioni inferiori su buona parte del Mediterraneo. L’ultimo aggiornamento del modello ECMWF mostra infatti anomalie positive di temperatura su gran parte dell’Europa con punte fino a +2 gradi sui settori orientali e sulla Russia. Più vicini alle medie solo Islanda e Isole Britanniche. La piovosità potrebbe invece risultare in media o poco sopra sull’Europa centro-settentrionale mentre non si esclude un deficit nell’area Mediterranea. Non buone dunque al momento le prospettive di dicembre 2019 per gli amanti di freddo e neve. Ma quale tendenza meteo per gennaio e febbraio?