METEO: INVERNO ai titoli di coda con la PRIMAVERA che avanza sull’ITALIA, ecco la tendenza per l’ultima parte di Febbraio

Meteo Italia: Sole al centro-sud, nubi e qualche disturbo al nord

Durante la giornata odierna troviamo condizioni meteo per la gran parte stabili con il sole prevalente in Italia eccetto sulle regioni nord-occidentali dove le correnti umide di matrice atlantica recano qualche disturbo in più con deboli precipitazioni specie in Liguria. Sole e clima mite pertanto sulle regioni centro-meridionali dove le temperature raggiungono localmente i 18°c in queste ore centrali della giornata, più fresco al nord con le nubi prevalenti e temperature contenute nei 12-14°c. Tuttavia nei prossimi giorni assisteremo ad un moderato peggioramento delle condizioni meteo non solo sulle regioni più settentrionali.

METEO INVERNO: stagione dai grandi deficit in Italia

Un stagione invernale come questa difficile che capiti spesso dove non si è mai vista una vera e propria ondata di gelo e neve in arrivo in Italia in grado di generare scenari meteo degni della stagione anche sulle città oltre che sulle Alpi. Tutto l’Appennino al secco con pochissimi episodi nevosi e per lo più alle quote medio-alte, clima già primaverile nel mese di Febbraio. Molto probabilmente la stagione invernale terminerà con pesanti deficit termo-pluviometrici.

Peggioramento METEO in arrivo nei prossimi giorni

Bel tempo in gran parte dell’Italia, qualche nota di maltempo la troveremo nella giornata di domani e soprattutto in quella di Mercoledì con piogge, acquazzoni e neve in montagna. Si tratterà tuttavia dell’ennesima modesta ondata di maltempo con le correnti fresche nord-occidentali, ma niente degno di nota in una stagione invernale tra le più secche e calde degli ultimi 30 anni.