Meteo – Inverno alla riscossa: in arrivo una perturbazione nel medio termine in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. Situazione sinottica che evidenzia un vasto e robusto campo di alta pressione esteso tra oceano Atlantico e bacino Mediterraneo centrale. Questo raggiunge valori di pressione fino a 1035 hPa sulla penisola Iberica. Da segnalare quest’oggi il passaggio di deboli precipitazioni sulla Liguria, come vedremo nel prossimo paragrafo nelle previsioni meteo dettagliate.

Previsioni meteo per il 4 Gennaio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 4 Gennaio: AL NORD: Al mattino nubi basse su tutti i settori, salvo ampie schiarite sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli coperti su coste e pianure. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nubi basse anche sui versanti Tirrenici, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite sulla Sicilia. Al pomeriggio qualche spazio di sereno su Basilicata, Calabria e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Come detto in precedenza, la settimana corrente sarà determinata dalla presenza dell’alta pressione che insisterà fino all’Epifania, vediamo la tendenza.

Alta pressione prevalente fino al giorno dell’Epifania

Meteo Epifania – Fino al 6 gennaio confermata la persistenza dell’alta pressione in Italia: nel giorno dell’Epifania avremo nuvolosità bassa sulla pianura padana, sulla Toscana e sulle regioni Adriatiche. Qualche pioggia sarà possibile sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesi fenomeni tra Liguria di Levante e Toscana nord-occidentale. Solo sul lato termico potremmo avere qualche differenza con temperature più basse e più vicine alle medie del periodo. Attenzione però al seguito, quando potrebbe arrivare la prima perturbazione del mese di Gennaio.

Scenari invernali previsti dal prossimo weekend

Tendenza meteo – Ipotesi di ritorno del maltempo dalla giornata di domenica: al momento si prospetta qualche movimento interessante dai principali centri previsionali GFS ed ECMWF, che mostrano l’avvicinamento di un possente vortice di bassa pressione dalla Gran Bretagna verso l’Europa centrale: questo potrebbe portare maltempo diffuso a partire dai quadranti occidentali, con la genesi di un minimo secondario al centro-nord. Perturbazione che al momento sarebbe fugace, seguita da una nuova rimonta dell’alta pressione dall’avvio della prossima settimana.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.