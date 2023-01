Meteo – Tripudio anticiclonico per l’Epifania, stabilità e clima mite con possibilità di nebbie: i dettagli

Tempo stabile su quasi tutto il Paese

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo perlopiù stabili e asciutte sul nostro Paese grazie alla prevalenza di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana con componente subtropicale che, tuttavia, attivando una ventilazione di scirocco, porta piogge anche persistenti sulle zone più interne della Liguria, con qualche rovescio che sconfina verso la Pianura Padana. Le temperature in questo contesto risultano comunque miti, superiori alla media del periodo praticamente ovunque.

Prossimi giorni con Anticiclone dominante

Posto che qualche nota di maltempo insisterà sulla nostra Penisola anche in serata, le condizioni meteo si manterranno invariate o al più miglioreranno nei prossimi giorni grazie alla persistenza di un campo di Alta pressione che ormai da oltre due settimane caratterizza il nostro clima. Le temperature inoltre continueranno a mantenersi su valori relativamente miti e in ogni caso superiori alla media del periodo praticamente ovunque.

Epifania ancora Anticiclone con stabilità e clima mite; possibilità di nebbie

Un campo di Alta pressione possente e vasto rimarrà protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale anche nella giornata di venerdì 6 gennaio, nonché festività dell’Epifania, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale evoluzione pertanto continuerà ad assicurare condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, unitamente a un clima relativamente mite con temperature ancora oltre la media. Vi è la possibilità anche di qualche nebbia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nebbie sulle pianure del Piemonte

Oltre alle condizioni di generale stabilità previste per la giornata di venerdì 6 gennaio, qualche nebbia potrebbe interessare le pianure piemontesi, soprattutto le aree dell’astigiano e dell’alessandrino. Ciò conterrà le temperature massime che in ogni caso, data la mitezza dell’Anticiclone, si attesteranno oltre la media del periodo. Altrove, come preannunciato, il tempo non solo sarà stabile, ma anche accompagnato da qualche schiarita.

