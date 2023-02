Meteo – Inverno atto finale: prima settimana di Marzo con maltempo e neve

Condizioni meteo in Italia

Salve e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ultimi giorni di Febbraio in compagnia di maltempo pienamente invernale in Italia: l’affondo di matrice artico-continentale ha permesso il ritorno di precipitazioni diffuse e nevicate a bassa quota. Un vortice di bassa pressione si trova nei pressi della Sardegna e porterà precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, centro e Sicilia. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni per questa giornata.

Previsioni meteo per oggi 27 Febbraio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 27 Febbraio: Al Nord: Al mattino deboli fenomeni Al Nord-Ovest e Emilia Romagna con neve fino in pianura, molte nubi altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni con quota neve in lieve rialzo. In serata residui fenomeni su Alpi occidentali e Appennino con neve a quote collinari, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al Centro: Al mattino deboli precipitazioni sparse con neve in Appennino fino a quote alto collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni con neve oltre i 600-800 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in estensione alla Sardegna, migliora tra Sicilia e Calabria. In serata residui fenomeni tra Sardegna, Campania e Molise. Fenomeni in estensione al resto del Sud specie nella notte.

Temperature al di sotto delle medie in settimana

Focus temperature – Grazie a questo affondo di aria fredda le temperature sonmo tornate a scendere in Italia: al momento abbiamo valori al di sotto delle medie del periodo al settentrione ed in media al centro Italia. Con l’arrivo del mese di Marzo, il centro di bassa pressione si sposterà dalle Isole Baleari verso est tornando ad interessare in maniera più consistente la nostra penisola. Dunque nella seconda parte della settimana, assisteremo ad un calo termico più diffuso.

CONTINUA A LEGGERE​