METEO – L’INVERNO dà spettacolo in ITALIA, con qualche giorno di ANTICIPO. Ecco gli scenari previsti

Neve in atto in Italia e maltempo invernale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia sotto l’azione di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando maltempo e precipitazioni sparse specie al centro-sud. Specie nelle prossime 12-24 ore i fenomeni insisteranno al meridione, per poi lasciare spazio ad un deciso miglioramento. E’ nevicato sull’autostrada del sole, tra Chiusi e Fabro intorno ai 300 metri di altezza. Sulla bassa Toscana e sull’Umbria tra il lago Trasimeno, la Val d’Orcia ed il Ternano alle medesime quote, con accumuli consistenti al di sopra dei 500 metri. In questi minuti sta nevicando in maniera piuttosto intensa sui rilievi Appenninici tra Lazio e Abruzzo. Ma vediamo anche nelle prossime ore cosa accadrà.

Ancora maltempo nelle prossime ore

Neve in calo su gran parte del centro-sud grazie al minimo di bassa pressione che andrà a scivolare verso i settori sud-orientali. Quota neve in calo su Abruzzo, Molise e Appennino meridionale dove stamattina le nevicate si poseranno al di sopra dei 1000 metri di altitudine. Neve anche al di sopra dei 500 metri di altitudine sulla Sardegna dove le precipitazioni non mancheranno nel corso delle ore diurne. In serata attesi fenomeni sparsi su Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Calabria e Sicilia, con nevicate sull’Appennino. Miglioramento in vista dalla giornata di domani.

Tempo atteso in netto miglioramento

Da domani, martedì 30 novembre è atteso un miglioramento delle condizioni meteo momentano: il progressivo allontanamento della saccatura artica verso i settori orientali del nostro continente permetterà un’espansione del campo d’alta pressione verso il nostro territorio. Fino alla giornata di mercoledì dunque l’Italia dovrebbe essere interessata da un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e tregua dalle piogge. Aumenta dunque la possibilità di gelate specie nella prossima notte, specie nelle zone a fondovalle e nelle pianure più riparate dove i venti risulteranno più esili. Attenzione poi da giovedì quando saremo interessati da una nuova fase di maltempo secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici.

