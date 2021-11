METEO – NEVE in diretta a quote BASSISSIME in ITALIA, imbiancata anche l’AUTOSTRADA del sole ecco DOVE

La giornata odierna rappresenterà il clou di questa prima fase di maltempo invernale. Al mattino avremo nevicate anche consistenti al di sopra dei 400 metri su alto viterbese, Umbria; fenomeni meno consistenti sul Reatino. Quota neve in progressivo calo su Abruzzo, Molise e Appennino meridionale dove stamattina le nevicate si poseranno al di sopra dei 1000 metri di altitudine. Neve anche al di sopra dei 500 metri di altitudine sulla Sardegna dove le precipitazioni non mancheranno nel corso delle ore diurne. In serata attese nevicate anche su Sila e sulle zone montane della Sicilia. Da domani atteso un generale miglioramento.

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è sotto l’assedio di una perturbazione di stampo invernale che sta dando adito a precipitazioni anche a carattere temporalesco e nevicate a bassa quota. Anche al meridione non mancherà il maltempo con piogge insistenti e quote neve che andranno incontro ad un calo progressivo. Vediamo di seguito quanto si aspetta nelle prossime ore.

Autostrada del sole imbiancata su queste zone

Proprio in questi minuti sta nevicando in maniera consistente sull’Autostrada del Sole (A1), come riportato dalle telecamere di controllo del traffico: come riporta l’avviso nevica tra Chiusi e Fabro intorno ai 300 metri di quota (dove sono in azione i mezzi spalaneve). Si raccomanda massima prudenza alla guida. Neve in atto sulla bassa Toscana e sulla bassa Umbria su Perugia, nei pressi del lago Trasimeno e nell’alto viterbese tra Acquapendente ed il lago di Bolsena con accumuli consistenti tra i 300 e i 500 metri di quota. Qualche fiocco segnalato anche a Viterbo nella Tuscia. Vi aggiorneremo sulla situazione meteo con i prossimi editoriali.