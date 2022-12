Meteo – L’Inverno è in crisi, anche Gennaio al via con tempo stabile e mite

L’Inverno entra ufficialmente in crisi

Stagione invernale iniziata decisamente dinamica sull’Italia, con la prima parte del mese di dicembre che ha portato frequenti fasi di maltempo ed i primi fiocchi di neve in pianura su parte del Nord. L’aria fredda, tuttavia, è rimasta confinata principalmente alle regioni settentrionali, con i monti del centro-sud che si ritrovano attualmente sostanzialmente sgombri da neve sino ai 2000 metri di quota! Dinamicità atmosferica che ha subito un brusco stop, in seguito ad un ricompattamento e progressivo rinforzo del vortice polare. Il flusso zonale è infatti in decisa ripresa sull’Europa con le masse d’aria miti che sono andate a sostituire quelle fredde artiche giunte nelle scorse settimane, mentre gli anticicloni tendono con più facilità ad estendersi alle bassi latitudini, quindi coinvolgendo l’Italia.

Vortice Polare in rinforzo è una minaccia per l’Inverno in Italia

Dopo un avvio a rilento del vortice polare, che ha permesso la dinamicità atmosferica della prima parte di dicembre, nel corso degli ultimi giorni si è registrato un graduale rinforzo che ha “richiamato” l’aria fredda su latitudini più settentrionali, a favore di correnti più miti sull’Europa. Gli outlook modellistici indicano un ulteriore rinforzo del vortice polare nel corso delle prossime settimane, tanto da ipotizzare il superamento della soglia del NAM, atteso su valori di +2. Un raffreddamento a livello stratosferico ed una possibile interazione con la troposfera potrebbe portare ad un avvio del mese di gennaio decisamente sottotono, con vortice polare decisamente forte a limitare le discese fredde verso le medio-basse latitudini europee.

Dicembre chiude con l’anticiclone

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la settimana compresa tra il 27 dicembre ed il 2 gennaio potrebbe far registrare anomalie negative di pressione tra il vicino Atlantico, Regno Unito ed Islanda, mentre scarti positivi sul resto d’Europa. L’Italia, in tal modo, si ritroverebbe ancora coinvolta da rimonte anticicloniche con scarti positivi di temperature anche di 5-7°C, quindi decisamente miti per il periodo. Non mancheranno le nubi sui settori costieri e Pianura Padana con qualche goccia di pioggia tra levante ligure ed alta Toscana, nonché sul Friuli. Anticiclone quindi che potrebbe insistere almeno fino Capodanno, ma come proseguirà l’Inverno? Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza.

Gennaio al via mite ed anticiclonico, poi potrebbe tornare l’Inverno

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, almeno la prima decade di gennaio potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteo spesso anticicloniche sull’Italia, stante un possibile perdurare del regime circolatorio modulato dalla NAO+. Prima decade di gennaio quindi attesa molto mite con scarti termici positivi anche di 3-6°C sull’Italia, mentre saranno scarse le precipitazioni. Inverno che potrebbe tornare gradualmente nella seconda parte di gennaio, quando è atteso uno spostamento degli anticicloni su latitudini più settentrionali, lasciando l’Italia “preda” di impulsi perturbati, in alcuni casi a carattere freddo. La seconda parte di gennaio, infatti, potrebbe essere meno calda sull’Italia con le anomalie che tenderanno in alcuni frangenti ad invertirsi al nord e parte del centro, mentre si potrebbe registrare un deciso aumento delle precipitazioni. Freddo e neve che potrebbero quindi giungere nella seconda parte di gennaio? Rimanete aggiornati!

