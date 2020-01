METEO – INVERNO in rampa di lancio, ONDATA di FREDDO ARTICO con NEVE a bassa quota in arrivo? Tutti i dettagli

Stagione invernale fin qui piuttosto pigra

Fin ora la stagione invernale è risultata piuttosto pigra e latitante. Malgrado infatti ci siano stati 3 episodi freddi, di cui uno ha portato la neve in pianura sulle regioni settentrionali verso metà dicembre, l’inverno sta passando prevalentemente sotto l’influenza di correnti più miti e stabili portate dall’Anticiclone delle Azzorre, in estensione dalle omonime Isole. Ciò non causa temperature eccessivamente alte, anzi si aggirano attorno alla media del periodo o leggermente al di sopra, ma causa soprattutto in vista dell’estate un deficit di pioggia importante.

Anticiclone dominante anche in questa seconda decade

Dopo una brevissima fase fredda che ha interessato la nostra Penisola a ridosso della festività dell’Epifania, l’Alta pressione è tornata ad essere nuovamente dominante in Italia soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, apportando condizioni meteo di generale stabilità con tempo in prevalenza asciutto condito da cieli soleggiati o poco nuvolosi, con rare eccezioni. Schiarite anche sulla Liguria, coinvolta nella giornata di ieri da qualche pioggia causata dal passaggio di un fronte perturbato in rapido transito sul nostro Paese. Questa situazione interesserà probabilmente anche gran parte del resto della seconda decade del mese.

La situazione si sbloccherà dalla terza decade

Il lungo dominio anticiclonico che sta caratterizzando questo mese di gennaio potrebbe terminare però molto presto. In effetti, a partire dalla terza decade del mese i modelli dei principali centri di calcolo sembrano concordi nel vedere, seppur con diverse modalità e tempistiche, una svolta stagionale in favore del ritorno dell’inverno. In particolare, per la terza decade appare sempre più probabile un’ondata di freddo di origine artica in Italia, come vedremo nei paragrafi successivi.