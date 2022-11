Meteo Inverno – Le ultime proiezioni per la stagione invernale, ecco i dettagli

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Breve pausa dalle piogge dopo una serie di affondi polari nei giorni scorsi: osservando l’ultima immagine satellitare si denota la quasi totale assenza di nuvolosità in Italia, fatta eccezione per qualche addensamento innocuo sui settori centrali. Campo barico in progressivo aumento, con un miglioramento del tempo meteorologico in Italia. Questo grazie all’azione di un piccolo promontorio anticiclonico che ci accompagnerà fino alla giornata di domani, quando incomberà una nuova perturbazione.

Da Venerdì nuovo peggioramento delle condizioni meteo

Meteo weekend – La giornata di domani Venerdì 25 Novembre sarà caratterizzata da un aumento diffuso della nuvolosità in Italia. Qualche pioggia al mattino sulla Liguria di Levante e successivamente sui settori Tirrenici. Nese a seguire in serata in Appennino dai 1600-1800 metri di quota. , I modelli dunque confermano l’arrivo di un peggioramento meteo: una saccatura ricolma d’aria polare dovrebbe raggiungere l’Italia con un minimo di bassa pressione in movimento sul mar Tirreno. Ancora molti dettagli da chiarire ma tra Sabato e Domenica questa potrebbe portare un rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud seguita dall’afflusso di aria più fredda con calo della quota neve specie in Appennino, ipotizzata al momento fin verso i 1200 metri tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Analisi degli indici per Dicembre 2022

La stagione delle piogge si è ripresa a pieno con il mese di Novembre: nel lungo termine, l’azione della Nina, in concomitanza con l’assorbimento dell’anomalia in Atlantico ed al passaggio degli indici AO e NAO verso valori negativi, potrebbe indicare la possibilità di anticicloni di blocco a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia. Questo pattern potrebbe favorire la formazione di vortici depressionari sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centrale. Pe questo per la fine di Novembre sono previsti flussi meridionali, qualche ingresso d’aria da est ed affondi atlantici fin verso il mese di Dicembre (e di conseguenza piogge sopra la media del periodo).

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo Inverno: cosa dicono gli indici teleconnettivi?

Meteo Inverno – Dalle ultime analisi degli indici teleconnettivi si evidenzia un ENSO che sembra proiettato verso il segno negativo: si tratterà dunque del terzo anno consecutivo in compagnia de La Nina. Questa potrebbe comunque indebolirsi con l’anno nuovo quando poi è previsto un evento di El Nino. Nel complesso questo porta ad avere un segnale più caldo per quando riguarda la temperature per il prossimo inverno sull’Europa ma senza particolari anomalie. E’ tuttavia doveroso rimarcare la scarsa affidabilità delle proiezioni a lungo termine, che hanno un’accuratezza che è al di sotto del 10%. Per questo seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sul possibile andamento della stagione invernale in arrivo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.