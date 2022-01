METEO INVERNO – Stagione in BLACKOUT ed ANTICICLONE ad oltranza. Abbiamo vie d’uscita?

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Italia sotto l’influenza delle correnti artiche che nelle prossime ore si faranno sentire specialmente al sud Italia con qualche precipitazione sparse. Sulla Val Padana riscontriamo la presenza di nebbie e nubi basse che persisteranno nel corso di tutto il weekend. Al meridione si attendono precipitazioni e possibili nevicate a bassa quota grazie all’apporto di aria fredda in quota.

Weekend con qualche disturbo al sud Italia

Meteo fine settimana – Tempo dunque pienamente stabile al centro-nord dove avremo ampi spazi di sereno fatta eccezione per la Pianura Padana dove dominerà la presenza delle nebbie. Qualche pioggia sarà possibile domani su Sicilia, Calabria e Puglia (specie dalle ore serali) dove non si escludono nevicate fin verso i 700 metri di quota tra Pollino e Murgia. Domenica attesa qualche nube in più sui settori del centro Italia ed al meridione con ancora qualche pioggia sulla Puglia. Un peggioramento è atteso nelle ore notturne dove la neve tornerà ad imbiancare i rilievi meridionali. Come si evolverà la prossima settimana?

Prossima settimana senza nessuna variazione, la tendenza

Tendenza meteo – Il quadro barico europeo non subirà particolari variazioni anche per la prossima settimana: non mancherà la presenza dell’anticiclone Azzorriano sui settori occidentali d’Europa a favore di una circolazione instabile sui paesi dei Balcani. L’Italia si troverà nel mezzo tra stabilità e correnti retrograde da est. Per il momento non sembrano esserci particolari variazioni, per cui la nostra penisola potrebbe non avere grandi apporti di maltempo verso il finire di gennaio ed in particolar modo verso i giorni della Merla (solitamente i più freddi della stagione invernale). Quali sono le ipotesi vigenti per l’ultima parte dell’inverno? Vediamolo nel prossimo paragrafo!

