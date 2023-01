Meteo – Inverno verso un periodo più stabile con l’avvio di febbraio, poi sale l’incertezza

Stop al maltempo, arriva l’alta pressione sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La lunga fase di maltempo di stampo invernale che interessa l’Italia dalla metà di gennaio sta ormai volgendo al termine. Una zonalità piuttosto intensa alle alte latitudini europee sta favorendo l’espansione dell’anticiclone oceanico sull’Europa sud-occidentale, stabilizzando il tempo anche sul bacino del Mediterraneo. Tempo stabile oggi su gran parte del Paese, salvo residui disturbi al sud ed Isole. Le temperature tenderanno a salire, ma senza eccessi, portandosi vicine alle medie del periodo o poco al di sopra al centro-nord.

Inverno verso un periodo stabile

Meteo Inverno – Secondo l’ultima emissione del modello europeo ECMWF, la prossima settimana sarà ancora caratterizzata dall’alta pressione sull’Italia. Dal 30 gennaio al 6 febbraio sono infatti previste anomalie bariche positive sull’Europa centro-occidentale, mentre le anomalie risulteranno negative tra Scandinavia, est Europa e Balcani. In tal modo l’aria fredda transiterà a latitudini più settentrionali di quelle italiane, scivolando poi sul comparto balcanico e lambendo al più i settori orientali italiani. Il tempo, quindi risulterà spesso stabile nel corso della prossima settimana sull’Italia, fatta eccezione per qualche disturbo sul medio-basso Adriatico ed al Sud. Le temperature tenderanno a salire, portandosi al di sopra delle medie del periodo al Nordovest e Sardegna, mentre al sud e medio Adriatico si manterranno di poco sotto le medie, grazie ad infiltrazioni più fredde dai Balcani.

Febbraio al via con l’alta pressione, poi tanta incertezza

Meteo Febbraio – Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici l’avvio del mese di febbraio sarà caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione. Dopo un momentaneo indebolimento dei venti zonali a 10 hPa, scesi al di sotto della media del periodo, nei prossimi giorni sono attesi in nuovo rinforzo con il vortice polare che si mostrerà piuttosto compatto. Il diagramma dei regimi meteorologici di ECMWF indica infatti una prima decade di febbraio caratterizzata da una circolazione atmosferica dominata da un pattern di NAO +. L’Italia potrebbe quindi essere interessata nei prossimi 7-10 giorni da condizioni meteo più stabili determinati dall’insistenza dell’alta pressione tra l’Europa sud-occidentale ed il Mediterraneo centrale, con gli impulsi freddi attesi transitare sull’Europa centro-orientale ed al più lambire i settori orientali del Paese. Inverno verso un periodo statico, vediamo nella prossima pagina la tendenza per il prosieguo del mese di febbraio.

Febbraio potrebbe trascorrere mite e secco, ma non manca l’incertezza

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. L’ultimo mese dell’Inverno potrebbe essere mediamente mite e secco sull’Italia. E’ questa l’ultima tendenza sia del modello europeo ECMWF che del centro di calcolo americano NCEP/CFS, con anomalie bariche positive previste tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa centrale. Nel complesso la circolazione a scala europea potrebbe essere caratterizzata da un pattern con NAO + con gli impulsi freddi che potrebbero transitare sul nord Europa per poi “ripiegare” verso le nazioni orientali ed occasionalmente lambire Balcani ed Italia orientale. Essendo una tendenza mediata sull’interno mese di febbraio, non viene affatto esclusa la possibilità per brevi parentesi fredde ed invernali, con maggior probabilità dalla seconda decade del mese di febbraio. Rimanete aggiornati!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.