METEO – ipotesi di freddo e neve avanzate dai modelli per l’Italia ma non prima della terza decade

Domino dell’anticiclone, attenzione alle nebbie fitte e persistenti

Non sono molti i fenomeni che interesseranno l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Il dominio dell’anticiclone sarà quasi incontrastato sulla nostra Penisola portando condizioni meteo in prevalenza stabili da Nord a Sud. Attenzione però che con la compressione dell’aria al suolo dovuta appunto all’alta pressione si formeranno sempre più nebbie e nubi basse soprattutto su vallate a pianure. Pianura Padana in prima fila nei prossimi giorni con nebbie e nubi basse che potrebbero essere localmente persistenti anche per l’intera giornata specie su Lombardia sud-orientale, Emilia Romagna e Veneto. Qui anche le temperature massime risentiranno dei cieli grigi risultando basse anche di giorno. Clima piuttosto mite invece sulle montagne dove a tratti le temperature risulteranno anche di +4/+6 gradi al di sopra delle medie. Livelli di smog in aumento con superamento della soglia di criticità su molte città d’Italia.

Meteo weekend: ancora alta pressione ma con alcune eccezioni su queste regioni

Tra Sabato 11 e Domenica 12 gennaio l’anticiclone sarà ancora esteso dall’Atlantico verso l’Europa centrale passando per la Penisola Iberica con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Condizioni meteo in prevalenza stabili interesseranno ancora l’Italia ma con alcune eccezioni. Correnti più fresche dai quadranti orientali affluiranno infatti verso il Sud Italia richiamate da una circolazione secondaria presente sul nord Africa con una goccia d’aria fredda in quota. Al Sud avremo dunque la possibilità di qualche isolato acquazzone soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia. Condizioni meteo stabili invece al Centro-Nord con le nebbie ancora protagoniste sulla Pianura Padana.

Cercasi inverno nel mese centrale della stagione fredda

Il vortice polare gira molto veloce e questo non lascia scampo all’inverno per le medio-basse latitudini dove spesso a prevalere sono gli anticicloni con tutte le conseguenze del caso. Anche in questa settimana un vasto e robusto campo di alta pressione si estende dalle Isole Azzorre verso l’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Penisola Iberica e Francia. Anche l’Italia viene interessata dall’anticiclone con condizioni meteo che si presentano per lo più stabili da Nord a Sud. Profonde depressioni transitano invece alle alte latitudini con valori minimi fino a 965 hPa tra Groenlandia e Islanda. Ma quale evoluzione meteo aspettarci sul medio e lungo periodo?