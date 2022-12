Meteo – Irruzione artica verso l’Italia sul finire del weekend, crollo delle temperature e neve a bassa quota

Qualche pioggia al Centro Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un robusto campo di alta pressione tra Groenlandia e Islanda, il quale mette in moto aria molto fredda dalla Scandinavia verso l’Europa centrale. Un vortice depressionario è invece presente sul basso Atlantico nei pressi delle Isole Azzorre e in movimento verso la Penisola Iberica. Mediterraneo che viene interessato da correnti umide le quali portano nuvolosità e qualche pioggia sulle regioni centrali.

Tempo in peggioramento per il Ponte dell’Immacolata

Vortice depressionario che dal basso Atlantico muove verso est ed entro la giornata di venerdì raggiungerà il Mediterraneo occidentale. Questo spingerà un flusso un flusso di correnti umide e instabili da sud-ovest verso il Mediterraneo centrale, portando un peggioramento meteo sull’Italia. Questo sarà però accompagnato da un rialzo termico a causa della risalita di aria più mite. Neve che comunque continuerà ad interessare le Alpi e sul Piemonte potrà scendere anche fino a quote piuttosto basse per la presenza di un cuscinetto freddo al suolo.

Aria fredda in ingresso sul Mediterraneo sul finire del weekend

Giornata di sabato che vedrà maltempo intenso e diffuso sull’Italia per l’arrivo del vortice depressionario proprio sul Mediterraneo centrale, ma con clima ancora piuttosto mite. Ma dalla giornata di domenica, l’aria artica che avrà raggiunto l’Europa centro-occidentale, inizierà ad affluire sul Mediterraneo dalla porta del Rodano, portando un peggioramento invernale sull’Italia con generale calo termico ed anche neve a quote relativamente basse al Centro-Nord. Ma sarà all’inizio della prossima settimana che si dovrebbe avere la massima affluenza di aria fredda, con una temperatura di -6°C a 850 hPa (circa 1500 metri) che nella giornata di lunedì arriverà diffusamente su tutto il Nord Italia. Crollo termico che avrà luogo in tutta Italia, con temperature ben al di sotto delle medie del periodo.

CONTINUA A LEGGERE​

Molta dinamicità fino alla metà del mese con flusso umido sul Mediterraneo

La prossima settimana dovrebbe iniziare con condizioni meteo instabili e clima piuttosto freddo. L’evoluzione sul medio-lungo periodo però non mostrano pause anticicloniche di rilievo e anzi potrebbero essere ancora diverse le fasi perturbate con il mirino sull’Italia. In particolare il modello europeo ECMWF mostra un lobo del vortice polare sull’Europa centro-orientale con un flusso umido che a fasi alterne interesserebbe ancora il Mediterraneo. Attese dunque molte precipitazioni anche se il freddo intenso dovrebbe restare lontano.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.