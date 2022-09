METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo in ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI: i dettagli

Fase di stabilità sta cedendo il passo al maltempo

Dopo qualche giorno di relativa pausa dal maltempo, sia pur con isolate eccezioni che hanno interessato principalmente il settore alpino, le condizioni meteo stanno tornando a peggiorare a partire dalle regioni settentrionali a causa dell’avanzamento del flusso atlantico pilotato da un’area depressionaria che in queste ore va situandosi sulle Isole Britanniche. Tempo invece in miglioramento al centro dove nel pomeriggio qualche cella temporalesca si è comunque generata nei settori interni.

Prossime ore con piogge e temporali anche intensi

L’arretramento dell’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale porterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni nordoccidentali dove imperverseranno piogge e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e da un calo delle temperature tanto sensibile quanto più intensi risulteranno i fenomeni. Tempo che si manterrà invece relativamente più stabile al centro-sud, malgrado la nuvolosità in aumento in particolare sulla Toscana e sulle Marche.

Maltempo torna protagonista sull’Italia nei prossimi giorni

Instabilità caratterizzerà la nostra Penisola anche nei prossimi giorni e in particolare nella giornata di domani giovedì 8 e in quella di dopodomani venerdì 9 settembre. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, in merito alla giornata di domani, le condizioni meteo risulteranno mediamente perturbate su medio Tirreno con possibili forti temporali localmente a carattere di nubifragio, specie sulle zone costiere e immediato entroterra del Lazio tra notte e mattino, in successiva estensione anche in Umbria e alta Campania, mentre al settentrione il nucleo di maltempo si centrerà al nordest, con fenomeni localmente intensi. In ogni caso la fenomenologia sarà accompagnata da un calo delle temperature.

Venerdì instabile

Anche la giornata di venerdì 9 settembre risulterà perturbata sulla nostra Penisola, con un passaggio instabile debole-moderato nella mattinata sulla Campania. Il nucleo di maltempo tuttavia questa volta si centrerà al nordest e Lombardia, con fenomeni localmente anche intensi. Possibile formazione di isolate celle temporalesche lungo le zone interne del centro-sud, soprattutto su sponda adriatica. Miglioramento atteso poi in serata, con le condizioni meteo che altrove appariranno comunque sempre asciutte per il giorno in questione.

