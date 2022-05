METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND con possibili TEMPORALI e GRANDINATE, i dettagli

Il maltempo ha continuato a colpire l’Italia nel pomeriggio

A seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia tra la giornata di ieri e quella ancora precedente, provocando qualche danno e disagio, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse soprattutto nel pomeriggio ancora settorialmente perturbate, in particolare sui settori montuosi e sulla Sardegna, per effetto dell’affondo di una goccia fredda di stampo atlantico nel Mediterraneo che si sta peraltro dirigendo verso i settori nordafricani.

Miglioramento in atto in queste ore, persistono dei rovesci

Tuttavia appare evidente già in queste ore e per le prossime un miglioramento delle condizioni meteo nostro Paese, con i fenomeni che si stanno esaurendo in tutte le località montuose del Paese, con qualche rovescio che persiste e persisterà anche nella seconda parte di serata su alcune zone della Sardegna (scopri quali); il tempo si manterrà invece più stabile e asciutto altrove, accompagnato da temperature che misurano valori degni del periodo estivo.

Domani ancora temporali sui settori montuosi del centro-nord, rovesci in Sardegna

La traslazione di una goccia fredda verso i settori nordafricani determinerà nella giornata di domani venerdì 27 maggio un miglioramento delle condizioni meteo sullo stivale che si inserisce in un contesto in cui piogge e temporali andranno comunque formandosi lungo i settori montuosi del centro-nord, specie sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Altrove i rovesci saranno infatti perlopiù localizzati. Stando inoltre a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, rovesci intermittenti potrebbero interessare dalle prime ore di stanotte e fino alla sera di domani le aree più meridionali della Sardegna. Cosa attendersi invece nel weekend?

CONTINUA A LEGGERE.

Peggioramento sull’Italia nel weekend con calo delle temperature

Le proiezioni modellistiche vanno ormai confermando l’affondo di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica sulla nostra Penisola nel weekend, in grado di portare un marcato peggioramento che si manifesterà attraverso il ritorno di piogge, temporali e occasionali grandinate anche intense da nord a sud, con temperature in generale calo. Un break della primavera dopo che in realtà, negli ultimi giorni, sta portando un clima tipicamente estivo sullo stivale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.