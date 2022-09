METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO mette nel mirino l’ITALIA con forti PIOGGE, TEMPORALI e CROLLO TERMICO: i dettagli

Inizio di settimana stabile e asciutto

L’inizio della corrente settimana è stato caratterizzato da condizioni meteo di generale stabilità, con tempo spesso asciutto in tutto il Paese accompagnato da cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tale quadro meteorologico è stato garantito dall’espansione di un’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale che è eretto sul Mediterraneo centrale a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica sull’Europa occidentale.

Nuvolosità in aumento nelle prossime ore

Nonostante le condizioni meteo nelle prossime ore dovrebbero comunque mantenersi generalmente stabili sul nostro Paese, fatta forse salva qualche eccezione lungo l’arco alpino occidentale soprattutto di frontiera, nuvolosità in aumento interesserà tutto il settentrione, e preluderà un’ondata di maltempo anche particolarmente intensa, come vedremo nel presente editoriale. In serata il clima si manterrà comunque estivo o al più tardo-estivo, specie al centro-sud.

Ondata di maltempo in arrivo in Italia

La saccatura depressionaria di natura atlantica menzionata sul finire del primo paragrafo traslerà ulteriormente verso oriente, affondando in un secondo momento verso il nostro Paese e il Mediterraneo centrale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale affondo perturbato potrebbe innescare forte maltempo in alcune aree dello stivale a partire dalla giornata di domani mercoledì 14 settembre, alimentato peraltro dagli accesi contrasti termici, con le temperature infatti in calo pressoché ovunque.

Piogge e temporali in arrivo in Italia, anche particolarmente intensi

Correnti atlantiche si getteranno sul Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di domani mercoledì 14 settembre, iniziando a portare un primo peggioramento sull’alto versante tirrenico (in particolare tra levante ligure e alta Toscana) e alcuni dei settori più settentrionali dello stivale, con fenomeni a tratti anche intensi e a carattere di nubifragio. L’ondata di maltempo in arrivo finirà comunque per interessare maggiormente il versante italiano occidentale rispetto a quello orientale, con l’interessamento nei giorni successivi anche di Lazio, Umbria e Campania in particolare con locali possibili nubifragi.

