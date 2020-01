METEO – IRRUZIONE POLARE in arrivo in ITALIA, tornano VAGONATE di NEVE a QUOTE MEDIO-BASSE, ecco quando e dove

Ultime ore di relativa instabilità sulla Liguria

Le prossime saranno le ultime ore di relativa instabilità sulla Liguria alle prese da un paio di giorni a questa parte con deboli e occasionali piogge che scaricano al suolo un accumulo altrettanto scarso. Questo a causa di una blanda circolazione instabile innescata sul Golfo del Leone da un debole cavo d’onda atlantico in lieve affondo sulla Francia. A partire dalla sera o tarda sera si attende però un lieve miglioramento delle condizioni meteo, in un contesto comunque di cieli particolarmente nuvolosi.

Ma anche l’Anticiclone è agli sgoccioli

C’è però da dire anche che l’egemonia dell’Anticiclone che ha caratterizzato tutta la prima metà del mese di Gennaio è ormai al termine: le prossime e quelle di domani giovedì 16 gennaio saranno infatti le ultime ore di tempo generalmente stabile e asciutto sulla nostra Penisola, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, mentre al nord possibile qualche disturbo nuvoloso in più. Temperature che continueranno ad aggirarsi attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra.

Irruzione polare in arrivo dalla serata di venerdì

Una irruzione di aria di origine polare arriverà ad avvolgere la nostra Penisola a partire già dalla serata di venerdì 17 gennaio. La saccatura affonderà dai quadranti nordoccidentali causando forte maltempo innanzitutto sulle regioni nordoccidentali e in successiva estensione verso meridione, grazie ad un ulteriore affondo della saccatura stessa. Si prospetta dunque un weekend con instabilità di stampo invernale, con calo delle temperature generale e quota neve in abbassamento, come vedremo nei successivi paragrafi.