METEO – Isolato MALTEMPO in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, con PIOGGIA e FIOCCHI: ecco le ZONE COLPITE

Perturbazione in spostamento verso est

L’evoluzione sinottica ha visto oggi la perturbazione di matrice artica responsabile fino a ieri di pioggia e neve fino a quote molto basse soprattutto sui settori orientali del Paese, spostarsi verso est, traslando quindi verso l’Europa orientale. Tale evoluzione ha ovviamente garantito un miglioramento generale delle condizioni meteo all’interno del nostro Paese, dove tuttavia non solo persistono condizioni climatiche invernali o similarmente invernali, ma anche degli isolati rovesci, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature inferiori alla media del periodo, soprattutto al sud e settori orientali

Se le correnti artiche hanno praticamente abbandonato la nostra Penisola, va ribadito che esse rimangono pienamente attive lungo la Penisola balcanica. La presenza di correnti più fredde poco più ad est non impedisce l'attivazione di una circolazione secondaria proveniente proprio dai quadranti orientali che è responsabile di un generale contenimento delle temperature più visibile al sud e sul versante adriatico, dove i valori termici risultano spesso inferiori alla media del periodo.

Isolati rovesci in arrivo nelle prossime ore

Se la prima parte della giornata odierna è risultata generalmente stabile sulla nostra Penisola, con la totale assenza di fenomeni sull’intero territorio nazionale in pratica, le prossime ore qualche disturbo comunque localizzato di maltempo potrebbe coinvolgere l’Italia, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I settori più esposti a tali eccezioni sono quelli in cui in queste ore la copertura nuvolosa è più presente, nonché quelli meridionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

