METEO – ITALIA a rischio FORTI TEMPORALI e GRANDINATE, scatta l’ALLERTA per le prossime ore

Temporali già in atto sull’Italia

Infiltrazioni umide in quota determineranno una giornata decisamente instabile sull’Italia. Forti temporali ed acquazzoni alle prime ore del mattino hanno interessato la Lombardia nord-orientale ed il Trentino, estendendosi nelle ultime ore anche all’Emilia ed al Veneto con punte localmente fino a 50 mm. Instabilità che sta già prendendo forma anche sui settori interni del centro Italia, con temporali in atto sui rilievi ed aree pedemontane di Lazio, Umbria meridionale ed Abruzzo. Punte di 30 mm nel viterbese. Attualmente i fenomeni risultano localizzati, ma tenderanno a divenire più diffusi ed intensi nelle prossime ore.

Temporali su molte regioni d’Italia nelle prossime ore

Focus temporali – Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà a divenire diffusa sulle zone interne del centro Italia, con fenomeni anche intensi e grandinate. Possibili sconfinamenti verso le coste del medio Adriatico, nonché sulle pianure di Lazio, Toscana ed Umbria. Temporali diffusi attesi nel corso del pomeriggio anche sul Nordest con sconfinamenti sin verso i settori costieri entro la sera. Acquazzoni e temporali attesi anche sull’Appennino meridionale e zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Più asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta, seppur con qualche disturbo sui settori montuosi e pedemontani. Rischio fenomeni intensi quindi per le prossime ore, vediamo l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile per la giornata odierna.

Bollettino meteo Protezione Civile giornata odierna

Bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per la giornata odierna (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni settentrionali, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria, Marche Abruzzo, Molise, aree interne del Lazio, Sardegna orientale, resto del Sud peninsulare e Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Piemonte settentrionale, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, restanti settori alpini del Triveneto, Emilia ed Appennino romagnolo e marchigiano, settori orientali di Toscana e Lazio, Umbria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione, localmente sensibile nei valori massimi su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e zone interne delle regioni centrali peninsulari. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Allerta gialla per molte regioni, vediamo nella prossima pagina quali saranno a maggior rischio fenomeni intensi.

Allerta gialla per la giornata odierna

Allerte per la giornata odierna, Sabato 27 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

