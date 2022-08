METEO – TEMPORALI ed ACQUAZZONI nel WEEKEND con rischio GRANDINE, ma non ovunque; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata sull’Europa da un generale calo barico, con annessi passaggi instabili in quota. Campo altopressorio in avvezione calda è invece presente sull’est Europa e Russia. In tale contesto l’Italia si ritrova interessata da disturbi instabili in quota, responsabili di condizioni favorevoli allo sviluppo di acquazzoni e temporali su molte zone del Paese.

Meteo sabato 27 agosto

Meteo – Oggi meteo instabile su parte d’Italia. Ultimo weekend dell’Estate meteorologica al via con tanto sole sulle regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori, nonché al Nordovest, salvo locali quanto innocui addensamenti. Infiltrazioni umide ed instabili in quota saranno invece alla base di acquazzoni e temporali tra Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli e Lombardia nord-orientale. Nel corso del pomeriggio instabilità che prenderà piede su gran parte dei settori montuosi del Paese, anche delle due Isole Maggiori, con fenomeni diffusi sulle zone interne del centro e Triveneto. Possibili sconfinamenti verso le coste del medio Adriatico, nonché sulle pianure emiliane, tra Lazio, Toscana ed Umbria e localmente sul Ponente ligure. Rischio grandinate con fenomeni localmente intensi. Giornata più soleggiata lungo le coste tirreniche e delle due Isole Maggiori. Generale miglioramento serale con fenomeni in graduale riassorbimento.

Meteo domenica 28 agosto

Meteo senza significative variazioni per la giornata di domenica 28 agosto. Il campo barico si manterrà sostanzialmente invariato con infiltrazioni umide in quota. Il weekend proseguirà quindi con instabilità, specie durante le ore pomeridiane e pre serali, sui settori alpini e prealpini, Appennino, regioni di Nordest e zone interne del centro-sud con sconfinamenti sin verso le coste di Marche, Molise, Abruzzo e Puglia. Meteo più soleggiato lungo le coste tirreniche e pianure di Nordovest. Temperature estive, ma senza eccessi con valori vicini alle medie del periodo. Come terminerà l’Estate meteorologica? Vediamo nella prossima pagina la tendenza per l’avvio della prossima settimana.

Agosto termina con qualche insidia al nord, più stabile al centro-sud

L’Estate meteorologica si avvia verso la sua conclusione. Dopo un weekend dinamico, gli ultimi giorni del mese di agosto vedranno una momentanea ripresa barica sulle regioni centro-meridionali con maggiore stabilità e temperature estive. Al nord, invece, infiltrazioni umide oceaniche riusciranno ad insinuarsi all’interno del campo altopressorio, portando acquazzoni e temporali anche ad avvio della prossima settimana, più probabili tra martedì e mercoledì quando non è escluso il passaggio di un sistema perturbato. Rimanete aggiornati!

