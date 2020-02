METEO ITALIA – Affondo POLARE alle porte, QUOTA NEVE in CROLLO! I dettagli

PREVISIONI METEO – L’affondo polare è atteso questo pomeriggio, quota neve in repentino calo! Vediamo tutti i dettagli

METEO ITALIA – Buona giornata a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. Il giorno dell’affondo di aria polare, anticipato dai modelli già da diverso tempo, è ormai arrivato. L’Italia si appresta a vivere quella che paradossalmente potrebbe risultare l’ondata fredda più ”intensa” di tutta la sessione invernale, o almeno lo sarebbe per diverse regioni del nostro Paese. In primis quelle centrali, soprattutto versante tirrenico, che da inizio dicembre ad oggi non ha mai assistito ad una nevicata significativa a quote collinari. Dove il manto nevoso non risponde alla chiamata fin verso le quote più alte, così come sono state assenti precipitazioni significative su tutto il versante tirrenico.

Nevicate sparse in arrivo sull’Italia

Quota neve in abbassamento repentino, possibili fiocchi fin verso la bassa collina sulle regioni centrali così come lungo l’arco alpino nord orientale nella parte finale delle precipitazioni attese nella giornata odierna. I fenomeni giungeranno dapprima al Nord Est con attività temporalesca a tratti molto intensa sul Triveneto e sui settori costieri delle Venezie, per spostarsi poi successivamente al Centro con acquazzoni sparsi, localmente anche di forte intensità sul basso Lazio.

Maltempo in spostamento al Sud

Nel corso della serata e della nottata le precipitazioni tenderanno a muoversi verso il Sud Italia, con fenomeni localmente intensi su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Anche in questo caso si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, con la quota neve che oscillerà tra i 600 e i 1000 metri. Accumuli significativi attesi sui rilievi della Sila.