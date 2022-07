METEO ITALIA – AGOSTO al via con l’alta pressione e CALDO in aumento, sarà una settimana estiva

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un’ansa depressionaria in allontanamento tra il comparto balcanico e l’est Europa, mentre dal vicino Atlantico si distende un campo altopressorio sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo il flusso principale transita al di sopra del 45°N, ripiegando verso da nordovest ad est dell’Italia. Meteo in miglioramento sul nostro Paese, salvo residui disturbi, con caldo in nuovo aumento per l’avvio di agosto.

Meteo domenica 31 luglio

Meteo – L’ansa depressionaria che ha interessato l’Italia nelle ultime 48 ore si sta definitivamente allontanando verso levante, favorendo un nuovo aumento della pressione da ovest. Le condizioni meteo oggi saranno caratterizzate da una diffusa stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Residui disturbi a ciclo diurno potranno coinvolgere i settori interni del basso Lazio e localmente tra Cilento e nord della Calabria. Temperature massime in nuova ripresa, con valori compresi tra i +33/+35°C al nord, tra i +33/+36°C sul medio Tirreno e Sicilia, tra i +30/+33°C su Puglia, cosentino, Metaponto e Sardegna, mentre sul resto d’Italia attorno ai +30°C. Avvio della prossima settimana con bel tempo su gran parte del Paese, salvo qualche disturbo tra il tardo pomeriggio-sera sul Triveneto ed occasionalmente sui settori interni della Sicilia.

Agosto al via con una nuova ondata di caldo intenso

Le condizioni meteo per l’avvio di agosto volgeranno verso il ritorno del caldo anomalo. L’alta pressione in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale, verrà infatti alimentata nel corso della prossima settimana nuovamente da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. La discesa tra Regno Unito e Golfo di Biscaglia di una saccatura atlantica, richiamerà infatti sull’Europa meridionale masse d’aria dall’entroterra sahariana, con isoterme alla quota di 850 hpa che supereranno nuovamente i +20°C. Caldo intenso specie tra mercoledì e sabato su tutto il Paese con valori massimi che potrebbero nuovamente toccare, ed in alcuni casi superare, i +38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna, centrali tirreniche e Puglia. A seguire possibile nuovo cambio circolatorio con temporali e calo termico su parte del Paese.

Caldo con picchi verso i +38/+40°C?

La prossima settimana vedrà l’Italia nuovamente interessata da un’ondata di caldo anomalo. Già nel corso della giornata di domani si toccheranno nuovamente i +35/+36°C sulla Pianura Padana, cagliaritano e zone interne del centro tra Umbria e Toscana. Fino a mercoledì tali valori rimarranno sostanzialmente invariati, salvo locali oscillazioni, ma con tendenza all’ulteriore aumento da giovedì 4 agosto quando sulla Pianura Padana e zone interne della Toscana si potranno toccare i +38/+40°C. Valori più contenuti sul medio-basso Adriatico e Sardegna, dove permarrà una residua circolazione settentrionale. Rimanete aggiornati!

