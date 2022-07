METEO ITALIA – Allerta CALDO ancora BOLLINO ROSSO, ecco il comunicato del MINISTERO della SALUTE

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo per affrontare il mese di luglio, tenendoci alle spalle un giugno che quest’anno è risultato decisamente caldo con temperature ben al di sopra delle medie. I valori termici in alcuni casi hanno raggiunto il giugno 2003 (il più caldo dall’inizio delle rilevazioni meteo). Verso il weekend avremo inoltre un aumento delle temperature che potranno tornare a valori estremi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per venerdì 01 luglio

Queste le previsioni meteo per oggi 1 luglio: AL NORD: Al mattino acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Alpi e Prealpi centro-orientali con locali sconfinamenti verso le pianure, asciutto e soleggiato altrove Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il settentrione. AL CENTRO: Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro Italia dove avremo sole prevalente al mattino e qualche velatura al pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque. AL SUD: Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremo ampi spazi di sereno e innocui addensamenti solo sulle Isole Maggiori. Nessuna variazione nelle ore pomeridiane e serali con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Come anticipato il fine settimana sarà caratterizzato da un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano che apporterà tanto caldo in Italia e temperature al di sopra delle medie.

Fine settimana rovente, con temperature fino a +40°C anche al centro

Meteo fine settimana – Nel weekend l’anticiclone africano supporterà un nuovo rinforzo del caldo sul bacino Mediterraneo. L’alito caldo spirerà per il primo fine settimana del mese di luglio, con tempo pienamente stabile e temperature ben al di sopra alle medie del periodo. Condizioni meteo asciutte tra Sabato e Domenica su buona parte della Penisola e caldo che tornerà a farsi intenso con temperature di diversi gradi al di sopra delle medie. Nella giornata di Sabato punte prossime ai +40 gradi sulle zone interne del Centro e probabilmente superiori su Sicilia e Sardegna. Situazione simile Domenica con valori oltre i +35 gradi possibili anche sulla Pianura Padana, qui con clima piuttosto afoso. Weekend all’insegna del caldo insomma in Italia e anche la prossima settimana non sarà da meno. Vediamo infine quali saranno le città a rischio per il caldo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta caldo, ecco le città a rischio

Questo l’ultimo comunicato del Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nei prossimi giorni: bollino rosso per la giornata odierna su Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo. La situazione non cambierà nel corso del fine settimana che sarà sempre più caldo in Italia. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.