METEO ITALIA – Allerta CALDO, fino a bollino ROSSO su queste città nel WEEKEND

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Seconda parte di giugno ancora caratterizzata dalla presenza di un promontorio d’alta pressione di matrice africana, che sta determinando condizioni di tempo stabile a lungo sull’Italia e sul bacino Mediterrnaeo. Temperature molto elevate al centro-nord, con valori al di sopra delle medie del periodo anche di +4-6°C; non sono da escludersi specie lungo il Po, sulla valle del Tevere e sulle zone interne di Toscana e Umbria, valori termici fino a 34-36°C di massima. Possibile ancora qualche temporale specie sui rilievi del centro-sud grazie alla presenza di una saccatura d’aria più instabile protesa verso questi settori. Di seguito vediamo le previsioni meteo per l’imminente fine settimana.

Temperature fino a +36°C nel weekend, ecco dove

Meteo weekend – Fine settimana che conferma l’ulteriore avanzamento dell’anticiclone di matrice sub-tropicale dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale. Nel contempo una goccia fredda dai Balcani dovrebbe dirigersi verso lo Ionio e il Mediterraneo meridionale. Tra sabato e domenica dunque avremo tempo stabile con cieli soleggiati e caldo intenso dovrebbero caratterizzare il fine settimana delle regioni centro-settentrionali, con temperature massime sui 32°C-34°C su Pianura Padana, Lazio e Umbria e fino a 35°C-36°C nelle zone interne di Toscana e Sardegna. Non mancheranno comunque acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e anche sui rilievi delle regioni meridionali. Tendenze agli antipodi per la prossima settimana, tra il caldo ed il ritorno delle piogge, ma vediamo perché.

Tornano le piogge dalla prossima settimana?

Tendenza meteo – Temperature sopra la media o ritorno delle piogge? Ancora divergenza tra i modelli: da una parte la proiezione ECMWF sarebbe propensa per un’assenza prolungata di scambi meridiani per l’ultima decade di giugno e valori al di sopra delle medie del periodo. Dall’ultimo run modellistico del modello europeo, si intravede tuttavia la possibilità del transito di una saccatura d’aria atlantica che dall’Europa occidentale andrebbe a lambire l’Italia. Ipotesi ancora remota, ma che potrebbe determinare un vero e proprio break estivo in concomitanza del solstizio. Vediamo nell’ultimo paragrafo quali saranno le città a rischio caldo per questa settimana di giugno.

Allerta caldo, bollino arancione per queste città

Il bollettino del Ministero della Salute indica le seguenti città a rischio per il caldo per oggi ed i giorni del fine settimana: venerdì 17 giugno – bollino arancione su Brescia, Firenze, Perugia e Torino; bollino giallo su Bologna, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Nel weekend avremo bollino giallo solo su Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Latina, Milano, Perugia, Roma e Trieste. Si riconferma arancione Torino, dove domenica avremo il livello massimo di pericolosità.

