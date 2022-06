METEO – ITALIA con SOLE, TEMPERATURE fino a 35°C ma anche ACQUAZZONI e TEMPORALI pomeridiani. Ecco i dettagli

Tanto sole e clima caldo in Italia ma senza eccessi

Buongiorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra un promontorio anticiclonico di matrice africana esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana posizionata sul bordo orientale dove le correnti settentrionali in quota portano infiltrazioni di aria fresca. Tempo stabile quindi in Italia con cieli soleggiati su tutte le regioni e clima estivo ma senza eccessi di caldo. Infatti l’aria calda in risalita dal continente africano, spinta anche dalla presenza di una depressione atlantica ad ovest del Portogallo, va ad interessare direttamente la Penisola Iberica e la Francia, dove troviamo temperature anche di 10-12 gradi sopra la media. L’Italia viene per ora interessata solo marginalmente dall’ondata di caldo, con temperature solo leggermente sopra la media e massime intorno ai 30°C-32°C e fino a 34°C-35°C solo localmente nell’alta valle del Tevere e nelle zone interne della Sardegna.

Oltre al caldo anche acquazzoni e temporali pomeridiani

Come abbiamo appena detto, la Penisola Italiana, trovandosi sul bordo orientale del promontorio, è soggetta ad infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali. Questo andrà ad accentuare l’instabilità pomeridiana sui settori a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio sono infatti previsti acquazzoni e temporali sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti entro sera verso le pianure specie su Piemonte ed Emilia Romagna. Instabilità pomeridiana meno accentuata al Sud, anche se non mancheranno locali rovesci nelle zone interne tra Molise, Campania e Calabria.

Prossimi giorni ancora con caldo e temporali pomeridiani

Nel corso dei prossimi giorni la situazione sinottica non subirà grosse variazioni e cosi anche le condizioni meteo in Italia. Nella giornata di domani avremo quindi ancora cieli soleggiati in Italia con instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali sono però attesi soprattutto sulle Alpi orientali e sulle zone interne del Centro-Sud, con possibili fenomeni anche intensi tra Molise e Campania. Nella giornata di venerdì l’instabilità pomeridiana sarà meno accentuata ma ancora presente, con fenomeni più intensi previsti tra Abruzzo, Molise e Campania. Le temperature tenderanno ad aumentare, con massime fino a 35°C sul Piemonte e fino a 36°C sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Al Sud caldo ancora contenuto, con temperature in media o solo leggermente sopra la media e massime fino a 32°C-33°C

Weekend stabile e caldo anche intenso su alcune regioni

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano per il terzo weekend di giugno un anticiclone disteso tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale passando per l’Italia. Sia Sabato che Domenica avremo condizioni meteo stabili soprattutto al Centro-Nord, qualche acquazzone pomeridiano in più al Sud a causa di una blanda saccatura sul Mediterraneo orientale. Temperature di qualche grado sopra media sulle regioni del Nord mentre potrebbero risultare in media all’estremo Sud. Possibile peggioramento meteo nel corso della prossima settimana.

