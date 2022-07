METEO ITALIA – Allerta CALDO torna il bollino ARANCIONE su queste città, i DETTAGLI

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova rimonta anticiclonica condizionerà il tempo meteorologico dei prossimi giorni: in questo frangente avremo un incremento delle temperature che dovrebbe culminare nella giornata di venerdì. . La situazione sinottica evidenzia un campo d’alta pressione che abbraccia buona parte del continente europeo dall’atlantico fino al mediterraneo centrale. La nostra penisola è contesa tra aria fresca sui balcani e questa figura barica con tempo in prevalenza stabile e temperature non eccessivamente elevate. Anche quest’oggi avremo qualche piovasco pomeridiano sulle Alpi e sull’Appennino meridionale. Vediamo la tendenza.

Caldo in aumento, con valori fino a +38°C

Meteo Italia – Come già anticipato avremo una nuova spinta dell’alta pressione nella seconda parte della settimana corrente: l’avvezione di caldo interesserà l’Italia apportando un aumento termico di 3-4°C diffusamente. Le massime sulle regioni del centro-nord in questo frangente potranno raggiungere i 36°C-38°C, specie su Pianura Padana e zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Ancora caldo nel fine settimana ed anticiclone senza sosta.

Anticiclone ancora nel weekend?

Meteo fine settimana – La situazione sembrerebbe non cambiare anche nel medio lungo termine, quando l’alta pressione raggiungerà massimi fino a 1025 hPa sull’Europa settentrionale. L’ondata di caldo raggiungerà il suo culmine a ridosso dell’Europa occidentale, con anomalie termiche di 10-12°C. L’Italia sarà interessate in maniera marginale da questa situazione con valori di 2-4 gradi sopra la media e fino a 5 gradi sopra media solo al Nord-Ovest. Massime nel weekend che sia sulla Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole si attesteranno sui 35°C-37°C.

Bollettino del Ministero della Salute: bollino arancione per le seguenti città

Il ministero della Salute ha evidenziato queste città per rischio caldo nei prossimi giorni: bollino ARANCIONE valido per venerdì 15 luglio su: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, Verona. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

