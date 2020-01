METEO ITALIA – ALTA PRESSIONE agli sgoccioli, si iniziano ad intravedere importanti novità, ecco quali

Alta pressione in atto sull’Italia

Come ormai da diversi giorni a questa parte, l’Anticiclone di origine azzorriana si è nuovamente esteso dalle Isole delle Azzorre fino ad arrivare ad avvolgere la nostra Penisola e gran parte dell’Europa centro-occidentale, apportando condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque, con poche eccezioni. Temperature che risultano nonostante questo in linea con le medie del periodo o lievemente al di sopra.

Qualche nota di maltempo nella giornata odierna in Liguria

Nella giornata odierna la stabilità è messa a dura prova sulla Liguria dal passaggio di un rapido flusso umido che ha interessato e continuerà ad interessare soprattutto le regioni settentrionali mediante l’aumento della copertura nuvolosa. I cieli al nord sono infatti risultati quest’oggi poco o parzialmente nuvolosi, con qualche debole e occasionale pioggia sulla Liguria, che la coinvolgerà ad intermittenza fino ad almeno la serata odierna, con accumuli comunque generalmente scarsi.

Seconda decade in prevalenza anticiclonica, ma…

La seconda decade di gennaio che costituisce la parte centrale non solo del mese, ma anche dell’intera stagione invernale, passerà in prevalenza sotto le miti correnti anticicloniche. Nonostante ciò, al netto di condizioni meteo comunque generalmente stabili sul nostro Paese, le temperature che si registreranno non saranno poi così elevate, anzi: si aggireranno attorno alla media del periodo (soprattutto al nord) o lievemente al di sopra.