METEO – ITALIA ancora a rischio TEMPORALI ed ACQUAZZONI nelle prossime ore; ecco le aree interessate

Meteo – Dal punto di vista termico, la giornata odierna vede ancora l’Italia divisa in due. Sulle regioni centro-settentrionali, infatti, il cambio di circolazione ha portato ad un lieve calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi; al centro-nord le temperature risultano al di sotto delle medie del periodo, con i valori attuali mediamente compresi tra i +17°C ed i +20°C. Le regioni meridionali, invece, risentono ancora di un flusso più mite in risalita dal nord Africa, con le temperature che si sono portate anche oggi al di sopra dei +25°C specie tra Salento, Metaponto, Calabria e Sicilia. Come anticipato nelle prossime ore ci sarà ancora il rischio per qualche acquazzone , vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

Piogge e temporali nelle prossime ore al nordest

L’ingresso in quota di correnti più fresche, favorirà nelle prossime ore ancora tempo instabile sulle regioni di nordest. In particolare acquazzoni e temporali sono attesi tra il pomeriggio e le prime ore serali tra Veneto, Friuli e Trentino, in estensione dai settori montuosi a quelli pianeggianti. Locali fenomeni non sono esclusi anche sulla Lombardia orientale, specie nel bergamasco e bresciano, così come sull’Appennino ligure e cuneese. Neve sulle Alpi orientali sin verso i 1300-1500 metri. Rapido miglioramento notturno, con fenomeni in riassorbimento, fatta eccezione per il Friuli.