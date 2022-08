METEO ITALIA – Ancora ACQUAZZONI e TEMPORALI sparsi, promontorio africano in rimonta verso il WEEKEND

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un campo di alta pressione in rimonta da sud-ovest sul Mediterraneo centrale. Questo porterà maggiore stabilità atmosferica in Italia in questo avvio di settimana dopo il transito di un piccolo cavetto d’onda nella giornata di ieri che ha portato maltempo su molte regioni. Non mancheranno comunque acquazzoni e temporali pomeridiani.

Ancora acquazzoni e temporali pomeridiani in Italia

Nonostante la temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, continueremo ad avere in quota delle infiltrazioni di aria più fresca e umida dai quadranti nord-occidentali, portando ancora una accentuata instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali andranno infatti ad interessare l’arco alpino, l’Appennino centro-settentrionale e le zone interne del Sud e della Sicilia. Tra Campania e Basilicata i fenomeni potranno risultare molto intensi con la possibilità di locali nubifragi.

Piccolo peggioramento tra martedì e mercoledì

Nel corso della giornata di domani l’alta pressione porterà condizioni meteo piuttosto stabili sull’Italia specie nelle ore diurne, con tanto sole e qualche pioggia pomeridiana sui rilievi. Ma a partire dal tardo pomeriggio o serata l’alta pressione tenderà a cedere leggermente, lasciando spazio al transito di un piccolo cavetto d’onda. Questo porterà piogge sparse e temporali tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì soprattutto sulle regioni settentrionali, con qualche fenomeno anche su parte del Centro. Più stabile invece al Centro-Sud, con la giornata di mercoledì che vedrà tanto sole ed ancora instabilità pomeridiana sui rilievi, con fenomeni in sconfinamento verso le coste tirreniche.

Primi giorni di settembre che potrebbero vedere piogge e temporali, poi possibile caldo intenso

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che sul finire della prossima settimana mostrano ancora correnti umide occidentali sul Mediterraneo centrale. Settembre potrebbe così iniziare con condizioni meteo instabili in Italia con acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Nord. Situazione meteo che potrebbe però rapidamente cambiare con l’elevazione si un promontorio africano entro il finire del primo weekend del mese. Distanza temporale ancora elevata ma se confermato questo potrebbe portare condizioni meteo asciutte e ancora caldo molto intenso.

