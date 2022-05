METEO ITALIA – ancora clima molto CALDO ma arrivano anche forti TEMPORALI nei prossimi giorni, ecco dove

Ultima settimana di maggio tra caldo africano e forti temporali

Situazione sinottica che all’inizio di questa ultima settimana del mese vede ancora un promontorio africano elevarsi sul Mediterraneo centrale. Qui troviamo condizioni meteo nel complesso stabili anche se non mancheranno temporali via via più intensi. Una vasta circolazione depressionaria è invece presente sull’Atlantico e si avvicina all’Europa occidentale. Questa porterà un peggioramento meteo su alcune zone d’Italia entro il prossimo weekend.

Caldo ancora intenso e temperature localmente oltre i +35 gradi

Nel corso della settimana avremo ancora anomalie positive di temperatura da 6 a 8 gradi sull’Italia. Massime che non faticheranno così a raggiungere i +30 gradi specie al Centro-Sud ma con punte anche oltre i +35 specie su Puglia, Sicilia e Sardegna. Solo con l’arrivo dell’ultimo weekend del mese le temperature potrebbero tornare su valori più consoni alle medie del periodo grazie all’arrivo di una circolazione depressionaria che dovrebbe portare anche condizioni meteo maggiormente instabili.

Temporali e nubifragi in vista nei prossimi giorni al Nord Italia

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano per i prossimi giorni lo spostamento verso Sud del promontorio africano. Correnti umide collegate ad una vasta circolazione depressionaria presente sul Mare del Nord dovrebbero così interessare le regioni del Nord Italia portando condizioni meteo decisamente più instabili. Non mancheranno acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e serali con possibilità anche di nubifragi. Fenomeni che interesseranno non solo le Alpi ma anche la Pianura Padana.

Meteo weekend: goccia fredda sul Mediterraneo centrale

Intorno alla metà della settimana una saccatura depressionaria dovrebbe allungarsi verso la Penisola Iberica per poi isolarsi come piccola goccia fredda. Questa indugerà un po’ sul Mediterraneo occidentale poi, entro la fine della settimana, dovrebbe spostarsi verso l’Italia. Condizioni meteo che dovrebbero diventare decisamente più instabili nel corso dell’ultimo weekend di maggio quando la circolazione depressionaria, con aria più fredda in quota, dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali sparsi da Nord a Sud insieme anche ad un generale calo delle temperature che potrebbe durare anche per tutta la prossima settimana.

