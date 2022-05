METEO – Forti TEMPORALI si sono abbattuti in Alto Adige, FRANE e alberi abbattuti: i dettagli

Piogge e temporali termoconvettivi sull’arco alpino anche oggi

Anche nella giornata odierna si osserva un peggioramento delle condizioni meteo durante il pomeriggio a causa della formazione di piogge e temporali termoconvettivi lungo l'arco alpino che tuttavia colpiscono in maniera più distribuiti i vari settori delle Alpi a causa di un lieve arretramento dell'Alta pressione, che determina peraltro anche un primo lieve calo delle temperature al nord Italia.

Temperature in aumento al centro-sud, più afoso

Differentemente da quanto accade invece al nord, l’arretramento dell’Alta pressione di matrice africana verso sud determina un rinforzo dello stesso sulle regioni centro-meridionali, dove le condizioni meteo risultano dunque ancora visibilmente stabili, ma con clima più afoso al centro-sud e temperature stazionarie o in lieve aumento. La domenica trascorrerà quindi in condizioni di bel tempo accompagnate da un clima tardo primaverile o, in molti casi, estivo, con temperature che raggiungono i +34/+35°C sulle pianure interne della Sardegna sudoccidentale.

Forte maltempo con temporali ha colpito l’Alto Adige nella notte tra il 20 e il 21 maggio

Nell’unica occasione in qui qualche temporale ha resistito fino a tarda sera, sopravvivendo addirittura alla notte in alcuni casi, e cioè nella notte stessa tra il 20 e il 21 maggio, forte maltempo con temporali ha interessato le aree dell’Alto Adige, non mancando di provocare alcuni danni, come vedremo nel prossimo paragrafo. Nonostante l’instabilità appaia localizzata, non ha mancato alcune volte di provocare qualche criticità, come è avvenuto diversi giorni fa nel foggiano ad esempio, fortunatamente però, senza risvolti negativi sulla salute delle persone.

Frane e alberi abbattuti; grandine oggi tra Trentino e Veneto

Stando a quanto si apprende dal sito “ildolomiti.it” il maltempo un paio di notti fa è stato accompagnato da violente raffiche di vento che qualche criticità la hanno provocata in Alto Adige. In particolare si sono registrate danni a causa di frane e alberi caduti nelle zone di San Martino in Badia, San Vigilio e Brunico. La situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Peraltro questo pomeriggio, stando sempre a ciò che si apprende dal medesimo sito, forti grandinate con chicchi della dimensione di una pallina da golf si sarebbero abbattuti tra Trentino, bellunese e vicentino. In tutti i casi, non si sono fortunatamente segnalati vittime e/o feriti, come precedentemente accennato.

