Meteo Italia – Ancora conferme per l’Ottobrata in arrivo dal weekend. Ecco le previsioni

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in Italia vacillanti grazie a qualche disturbo di aria umida ed instsabile in transito in quota. Osservando l’ultima immagine satellitare è possibile denotare la presenza di un vasto sistema temporalesco da ovest della Sardegna. Questo interesserà dapprima l’isola maggiore per poi transitare tra oggi e domani verso le regioni del centro-sud. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 12 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo dettagliate per mercoledì 12 ottobre: AL NORD: Nuvolosità medio-alta in transito al mattino, con maggiori schiarite al nord-est e locali fenomeni sulle Alpi di confine. Al pomeriggio attese precipitazioni generalmente deboli su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata tempo ovunque asciutto ma con molte nubi in transito, schiarite nella notte al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in aumento che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi. Piogge nella notte in arrivo sul Lazio e localmente in Abruzzo. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con addensamenti nelle zone interne e soleggiato sui restanti settori. In serata ancora fenomeni sulle Isole e nuvolosità in aumento altrove. Piogge nella notte anche sui settori tirrenici. Il peggioramento meteo come già anticipato si farà sentire tra stanotte e domani apportando condizioni meteo spiccatamente instabili, con piogge e temporali.

Nuova fase di maltempo, ma vediamo dove

Previsioni meteo – Un minimo di bassa pressione si andrà a spostare dalla Sardegna verso il Tirreno centrale, apportando instabilità e precipitazioni diffuse. Al momento i settori più interessati sarebbero le regioni tirreniche centro-meridionali (Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia settentrionale). Sui settori montani avremo ancora dell’instabilità, ma successivamente il tempo meteorologico dovrebbe migliorare. Vediamo infine la tendenza per il medio termine.

Conferme per un periodo più stabile dal weekend

Principali modelli meteo che sembrano ormai concordare per l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale all’inizio della prossima settimana. Condizioni meteo che per diversi giorni saranno asciutte su tutta l’Italia, forse per tutta la prossima settimana. Ottobrata avanti tutta, di nuovo, con valori di temperatura che si porteranno di diversi gradi al di sopra delle medie. Attenzione comunque anche al ritorno di nebbie e nubi basse. Impossibile dire al momento quanto durerà ma con il blocco della circolazione depressionaria sul basso Atlantico potrebbe essere anche per molti giorni.

