Meteo domani 23 luglio: tempo nel complesso stabile in Italia ma anche qualche pioggia su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria tra Scandinavia ed Europa orientale con minimo di pressione al suolo fino a 1005 hPa ed una saccatura in allungamento sull’Europa centro-orientale, lambendo anche la Penisola Italiana. Robusto campo di alta pressione in Atlantico, che si estende fin verso Isole Britanniche e Islanda, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa ed un piccolo promontorio di matrice africana presente anche tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini, con un minimo al suolo fino a 995 hPa a nord dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 23 luglio
Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni; variabilità asciutta sul Trentino-Alto Adige e qualche addensamento in più su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sul Friuli-Venezia Giulia e localmente sul Veneto; in serata e in nottata migliora con residua nuvolosità sul nord-est, non sono previsti cambiamenti sostanziali altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 23 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche e sull’Umbria, possibili piogge deboli in serata sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Temperature minime in diminuzione e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 23 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino e al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni su tutta l’area, salvo qualche addensamento pomeridiano sul Molise; in serata variabilità in aumento tra Molise e Puglia con possibili piogge deboli, più asciutto altrove. Tra serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle isole maggiori. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.