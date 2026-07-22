Meteo domani 23 luglio: tempo nel complesso stabile in Italia ma anche qualche pioggia su alcune regioni

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria tra Scandinavia ed Europa orientale con minimo di pressione al suolo fino a 1005 hPa ed una saccatura in allungamento sull’Europa centro-orientale, lambendo anche la Penisola Italiana. Robusto campo di alta pressione in Atlantico, che si estende fin verso Isole Britanniche e Islanda, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa ed un piccolo promontorio di matrice africana presente anche tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini, con un minimo al suolo fino a 995 hPa a nord dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni; variabilità asciutta sul Trentino-Alto Adige e qualche addensamento in più su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sul Friuli-Venezia Giulia e localmente sul Veneto; in serata e in nottata migliora con residua nuvolosità sul nord-est, non sono previsti cambiamenti sostanziali altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche e sull’Umbria, possibili piogge deboli in serata sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Temperature minime in diminuzione e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino e al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni su tutta l’area, salvo qualche addensamento pomeridiano sul Molise; in serata variabilità in aumento tra Molise e Puglia con possibili piogge deboli, più asciutto altrove. Tra serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle isole maggiori. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

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