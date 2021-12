METEO ITALIA – ancora maltempo e freddo per il WEEKEND, possibile NEVE in pianura per la festa dell’IMMACOLATA

Nelle prossime ore maltempo che si sposta al Sud, ecco l’evoluzione meteo

Perturbazione che nella giornata di ieri ha portato un intenso peggioramento delle condizioni meteo in Italia e che in questo ultimo giorno della settimana farà ancora sentire i suoi effetti. Precipitazioni sparse si segnalano in queste prime ore del giorno su Emilia Romagna, Sardegna e settori Peninsulari del Sud. Neve che sull’Appennino settentrionale si spinge localmente fin verso i 600 metri. Durante la giornata condizioni meteo instabili le troveremo ancora tra medio Adriatico e Sud dove non mancheranno piogge e temporali sparsi ma anche neve fin verso i 700-1400 metri. Migliora al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Meteo weekend: altro impulso freddo con neve e temperature in calo in Italia

Aria fredda che in queste ore sta entrando sul Mediterraneo ma che già da domani sarà sostituita da un rapido richiamo mite, che si avvertirà soprattutto in quota. Giornata di Sabato che inizierà con condizioni meteo per lo più stabili in Italia ma entro la sera ecco un nuovo peggioramento avvicinarsi da nord-ovest. Nuovo impulso freddo previsto arrivare per Domenica quando si approfondirà un minimo di bassa pressione proprio sul Mediterraneo centrale. Ultima parte del weekend che vedrà dunque maltempo con piogge, temporali e neve a quote via via più basse grazie al calo termico anche di 5-6 gradi sotto la media.

Avvio di settimana con maltempo e clima invernale, poi neve al piano?

Principali modelli che confermano una situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che dovrebbe vedere una vasta circolazione depressionaria proprio sull’Italia. Questa, alimentata da aria fredda in discesa da nord, dovrebbe portare tra Lunedì e Martedì condizioni meteo instabili con piogge, temporali ma anche neve a quote basse specie sui settori Adriatici. Non escluso poi un nuovo peggioramento meteo in vista del giorno dell’Immacolata con una perturbazione in avvicinamento da ovest che potrebbe portare la neve al piano sulle regioni del Nord Italia.

