METEO – NEVE prossima al piano al Nord con l’arrivo dell’aria ARTICA nel WEEKEND. Ecco su quali regioni

Piogge e temporali in arrivo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiana. Situazione sinottica che mostra un profondo vortice depressionario nei pressi del Mar Baltico con valori minimi di pressione al suolo fino 975 hPa, il quale pilota un fronte freddo che interesserà la Penisola Italiana tra oggi e domani, prima sulle regioni centro-settentrionali e poi al Sud. Nella giornata odierna piogge anche intense, con rovesci e temporali interesseranno soprattutto la Sardegna, le regioni centrali e il Nord-Est, con neve fino a quote di bassa montagna o alta collina sulle Alpi e fino a 1400-1600 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Domani con maltempo al Sud e generale calo termico

Come abbiamo appena detto, un fronte freddo sta transitando sulla Penisola Italiana e nella giornata di domani raggiungerà le regioni meridionali, portando forte maltempo. Piogge intense e diffuse con temporali sparsi colpiranno soprattutto Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni avremo fenomeni più deboli. Quota neve in calo fino a 1000-1400 metri sull’appennino meridionale grazie all’ingresso di aria artica in Italia proveniente dal Nord Europa. Bel tempo invece al Centro-Nord con cieli soleggiati specialmente sulle regioni settentrionali. La discesa della massa d’aria fredda porterà un generale calo termico e sulla Pianura Padana inizierà a formarsi un cuscino d’aria fredda, complice anche la bassa presenza di nubi durante le ore notturne.

Nuovo affondo artico atteso per il weekend

Dalla serata di venerdì il fronte freddo scivolerà verso est e cosi sull’Italia avremo la rimonta di un promontorio interciclonico di durata molto breve che porterà stabilità sulla Penisola Italiana. Le correnti occidentali porteranno anche un richiamo di aria più calda nella mattinata di sabato che porteranno ad un aumento della quota neve specie in Appennino, mentre sulla Pianura Padana il cuscino freddo riuscirà a resistere, venendo scalfito solo sui settori più meridionali. Le condizioni meteo torneranno a peggiorare dalla serata di sabato, con l’arrivo del fronte freddo.

