Meteo – Italia ancora sotto scacco del maltempo, con piogge e temporali in vista: ecco l’allerta della Protezione Civile

Pausa dal maltempo in serata

Una pausa dal maltempo è in vista questa sera grazie ad un miglioramento delle condizioni meteo già in atto in Italia, dopo un pomeriggio comunque contrassegnato da piogge e temporali sulle aree centro-settentrionali più interne e montuose del Paese. Nelle prossime ore si assisterà a condizioni di generale stabilità e relativo bel tempo, sia pure con un annuvolamento progressivo sulla Sardegna, sintomo dell’arrivo di un peggioramento nella prossima notte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fronte instabile in Sardegna, poi ancora maltempo pomeridiano

Nella prossima notte il passaggio di un rapido fronte instabile investirà le aree meridionali della Sardegna, con rovesci e possibili temporali localmente anche intensi, ma comunque in esaurimento entro il mattino. Nel pomeriggio di domani domenica 11 maggio un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso lungo la dorsale appenninica e il settore alpino, dove si formeranno ancora piogge e temporali localmente anche intensi. Anche nella fattispecie di domani, il maltempo si esaurirà praticamente ovunque, fatto salvo isolate e residuali eccezioni, entro la serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale ad evoluzione diurna, su Piemonte, Lombardia occidentale e settentrionale, settori alpini del Triveneto, zone interne della Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, pianura emiliana occidentale, Umbria, Marche occidentali e meridionali, zone interne di Lazio orientale e meridionale, Abruzzo, Molise, settori orientali della Campania, zone settentrionali e interne centrali della Puglia e Basilicata nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti:nessun fenomeno significativo. Mari: molto mosso il Canale di Sardegna, in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 11 maggio 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

