METEO – anticiclone e fronti freddi si danno il cambio, tutti i dettagli sull’evoluzione a lungo termine

Rapido maltempo in arrivo nelle prossime ore con piogge e neve

Sul finire della giornata odierna il transito di un rapido fronte freddo porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Evoluzione questa che come vedremo potrebbe ripetersi più volte nel corso della seconda metà di febbraio. Nuvolosità in aumento entro il pomeriggio con prime piogge sulla Liguria e neve oltre gli 800 metri sulle Alpi. Tra la sera e la notte piogge e temporali sparsi al Centro-Nord, localmente intensi su Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Neve fino a 600 metri sulle Alpi e oltre i 1500 metri sull’Appennino.

Rimonta dell’anticiclone nel weekend, tempo stabile e clima mite

Venerdì 14 febbraio il fronte freddo sarà sfilato rapidamente verso il Sud Italia dove porterà anche li piogge e temporali sparsi. Intanto da ovest un nuovo campo di alta pressione rimonterà verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo in rapido miglioramento e temperature in crescita. Tempo in prevalenza stabile anche nel weekend con l’anticiclone in ulteriore rinforzo nella giornata di Domenica sul Mediterraneo centrale.

Ancora un fronte freddo e copione che potrebbe ripetersi nella prossima settimana

Il modello americano GFS mostra ancora per la prossima settimana un getto più ondulato e un nuovo fronte freddo in transito sul Mediterraneo centrale. Possibile peggioramento meteo dunque in Italia a partire da metà settimana con un copione molto simile a quello visto con diversi peggioramenti passati e con quello che arriverà oggi. Temperature in calo e un po’ di neve in montagna localmente a quote medio-basse. Questo prossimo affondo potrebbe poi indugiare un po’ di più al Sud Italia con un afflusso di correnti più fredde da nord-est più consistente, tale ipotesi trova parziale conferma anche dal modello ECMWF.