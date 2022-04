METEO ITALIA – ANTICICLONE in ritirata, tempo INSTABILE e TEMPERATURE in CALO nei prossimi giorni

Meteo Italia: anticiclone in ritirata

L’alta pressione, responsabile delle condizioni meteo stabile e decisamente primaverili degli ultimi giorni sull’Italia, ha ormai le ore contate. Un primo sistema nuvoloso ha raggiunto in questo avvio di giornata le regioni settentrionali, sintomo del cedimento barico sul settore settentrionale italiano. Nel corso del weekend, ed ancor di più con l’avvio del mese di maggio, si registrerà un ulteriore cedimento barico, specie in quota, con l’ingresso sul Mediterraneo centrale di masse d’aria più instabili dal centro Europa. Torna l’instabilità quindi già a partire da questo weekend!

Maggio parte dinamico, arriva l’instabilità primaverile

L’anticiclone delle Azzorre è in rinforzo tra l’Europa occidentale ed il vicino Atlantico ed agirà ad ovest dell’Italia anche nel corso della prima parte del mese di maggio. In tal modo il campo barico sul Mediterraneo centrale subirà una flessione, con l’ultimo mese della stagione primaverile che esordirà in compagnia dell’instabilità. Masse d’aria più fresche in quota scivoleranno infatti sul bordo orientale dell’anticiclone, transitando sul centro Europa e raggiungendo anche il nostro Paese, dove si registrerà una recrudescenza dell’instabilità nel corso dei prossimi giorni.

Acquazzoni e temporali in graduale estensione da nord a sud

A partire dalla giornata odierna e proseguendo con i primi giorni di maggio, l’Italia verrà gradualmente interessata da acquazzoni e temporali a carattere irregolare e perlopiù a ciclo diurno. Sabato 30 aprile acquazzoni e temporali coinvolgeranno in particolare i settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure del Nordovest entro la fine del giorno; qualche locale fenomeno pomeridiano non è escluso sull’Appennino centrale. Festa dei Lavoratori che farà registrare un’accentuazione dell’instabilità al centro-nord con molte nubi fin dal mattino e possibili acquazzoni irregolari nel corso della giornata, fatta eccezione per i settori costieri e pianeggianti di Lazio, Veneto e Piemonte. Prima parte della prossima settimana all’insegna dell’instabilità diffusa da nord a sud, con acquazzoni e temporali che prenderanno forma durante le ore diurne sui settori montuosi e sulle pianure interne, con tendenza all’estensione alla Pianura Padana dove potranno risultare localmente intensi, specie da martedì. Maggio al via instabile con temperature in calo, ma quando tornerà la stabilità primaverile? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prosieguo di maggio tra instabilità ed anticiclone

La prima parte del mese di maggio, come anticipato, trascorrerà in compagnia dell’instabilità sull’Italia. Per il prosieguo della prima decade sorgono invece ancora delle incertezze tra i principali modelli matematici; mentre il centro di calcolo americano, GFS, nel run 00 di oggi intravede una nuova pausa più asciutta tra mercoledì e giovedì, per il modello europeo ECMWF, il flusso fresco ed instabile proseguirà ininterrotto almeno fino al prossimo weekend, con addirittura un’accentuazione dei fenomeni nella seconda parte della settimana per il possibile ingresso di una goccia fredda dalla Francia. Ultimo mese primaverile quindi a rischio dinamicità, rimanete aggiornati con i nostri prossimi editoriali!

