METEO – Weekend del PRIMO MAGGIO con INSTABILITA’ e PIOGGIA in ITALIA, vediamo dove

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità piuttosto compatta sulle regioni del sud Italia. Questo grazie alla presenza di un’area depressionaria a ridosso del nord-Africa. Nel corso delle ore pomeridiane avremo qualche precipitazione sulla Sicilia e rovescio sulle Alpi occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per questo venerdì 29 aprile nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo odierne: nuvolosità in aumento in Italia

Nel corso del pomeriggio al nord avremo nuvolosità in aumento su tutti i settori, con ancora piogge su Piemonte, Liguria, Trentinoe Lombardia. In serata tempo instabile con precipitazioni sparse e cieli coperti; neve sulle Alpi in calo fin verso i 1900-1700 metri. Al centro nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità sui rilievi, ma senza fenomeni associati; sereno altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi; attese isolate precipitazioni sulla Basilicata. In serata tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Vediamo quanto accadrà nel fine settimana.

Weekend caratterizzato da una nuova perturbazione

Meteo – Fine settimana caratterizzato da un calo di geopotenziali dettato dall’arrivo di una saccatura d’aria instabile in quota: nella giornata di domani avremo precipitazioni sparse sulle Alpi con fenomeni nevosi a partire dai 2000-1900 metri; qualche precipitazione sarà possibile anche su Liguria, Piemonte e in serata anche sui settori di pianura di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Quota neve in calo nella notte fin verso i 1600 metri. Domenica instabilità anche sulle regioni centrali con un maggior coinvolgimento dei settori Adriatici grazie alle correnti sud-occidentali in quota. Dopo la festa dei lavoratori, la prima settimana di maggio dovrebbe essere caratterizzata da un vero e proprio assaggio d’estate.

CONTINUA A LEGGERE​

Previsioni meteo per la festa dei lavoratori: i dettagli

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta al nord-est con deboli piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco. In serata ancora deboli precipitazioni su Trentino, Veneto e Friuli. Neve sui rilievi fin verso i 2000 metri. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni su Appennino e regioni Adriatiche. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni attese sulla Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge su Molise, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. In serata isolate sulla Calabria, variabilità asciutta altrove.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.