METEO ITALIA: anticiclone incontrastato salvo un debole passaggio instabile possibile nel WEEKEND

Nella giornata di Sabato i principali modelli mostrano i massimi dell’alta pressione posizionati sul vicino Atlantico. Una blanda saccatura depressionaria, collegata ai profondi vortici in transito alle alte latitudini, potrebbe scorrere sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo localmente instabili in Italia . Previsti al momento deboli fenomeni sparsi sulle regioni del Centro-Sud . A seguire sarà ancora l’anticiclone protagonista.

Precipitazioni inferiori alla media di circa il 20% su base nazionale nel corso del 2021, ma sono state soprattutto le regioni del Centro-Nord a vedere una minor presenza di precipitazioni. Condizioni meteo fin troppo stabili a causa della presenza di anticiclone invadenti hanno portato per l’anno appena passato condizioni di siccità estrema soprattutto tra Emilia Romagna, Toscana e Marche. Anche il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi con un gennaio quasi interamente dominato dall’alta pressione e tendenza meteo che non prevedono svolte almeno fino alla metà di febbraio.

Vortice polare compatto, superamento della soglia NAM e alta pressione ad oltranza

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che anche sul lungo termine concordano per una situazione sinottica assolutamente statica. In effetti il superamento della soglia NAM ci indica che il vortice polare dovrebbe rimanere compatto ancora per molte settimane. Alta pressione che non farà dunque fatica ad estendersi dall’Atlantico verso buona parte del Mediterraneo. Per la prossima settimana sia li modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano il transito di una nuova bolla calda sull’Europa e sul Mediterraneo con temperature sopra media anche di 6-8 gradi e precipitazioni ovviamente assenti. Per un cambiamento importante probabilmente si dovrà aspettare almeno la metà di febbraio.