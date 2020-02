METEO ITALIA – Arriva la NEVE a quote MEDIO-BASSE, i dettagli

MERCOLEDÌ SI VOLTA PAGINA, IN ARRIVO FREDDO E NEVE

Il campo anticiclonico che sta garantendo condizioni meteo stabili e temperature superiori la norma, subirà un graduale indebolimento già nella giornata di Martedì, quando lascerà spazio alle prime infiltrazioni umide sul Nord e Regioni tirreniche. La vera svolta giungerà nella giornata di Mercoledì, quando un fronte polare riuscirà a far breccia nella roccaforte anticiclonica, portando condizioni di maltempo ed un deciso calo termico, anche di 10°C su gran parte delle Regioni. Non solo pioggia e temporali, ma farà anche ritorno la neve a quote medio-basse, occasionalmente quindi anche collinari.

NEVE ATTESA FIN SOTTO I 1000 METRI

L’aria fredda che accompagnerà la discesa del fronte polare oltre a riportare le temperature su valori più consoni per la stagione invernale, favorirà anche il ritorno della neve lungo l’Arco Alpino e l’Appennino. Fiocchi che cadranno lungo l’Arco Alpino, specie settori esteri, a bassa quota fin dalla prima parte di giornata per giungere a ridosso dei fondi valle entro la serata. Sull’Appennino centro-settentrionale, quota neve inizialmente piuttosto elevata, ma tendente a scendere rapidamente dal tardo pomeriggio-sera. L’ingresso in quota di isoterme fino a -2°C a 850 hPa e di valori prossimi ai -30/-32°C a 500 hPa, favoriranno la caduta della neve fin sotto i 1000 metri tra Abruzzo, Marche ed Appennino Umbro-Marchigiano, dove i fiocchi potrebbero spingersi fino a quote collinari ( 500-600 metri); non è escluso che durante i fenomeni più intensi, grazie al rovesciamento dell’aria fredda dalle quote superiori, i fiocchi possano fare la sua comparsa anche 100 metri sotto alla quota neve prevista.

CROLLO TERMICO, GIOVEDÌ MINIME VICINE LO ZERO

Non solo maltempo e neve, ma l’’aria fredda che si estenderà a tutte le Regioni favorirà un deciso calo termico, anche superiore ai 10°C. Temperature minime attese per le prime ore della giornata di Giovedì vicine lo zero sulla Pianura Padana, con deboli gelate che potrebbero interessare anche le valli del Centro.