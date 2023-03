Meteo Italia – arrivano piogge e temporali ma a seguire rapido miglioramento con l’espansione dell’anticiclone

Passaggio instabile in arrivo sull’Italia con piogge e temporali sparsi, ecco dove

Situazione sinottica che vede il Mediterraneo centrale investo da correnti umide occidentali. Molte nuvole in transito in queste ore in Italia con condizioni meteo localmente instabili. Deboli piogge interessano al momento il Friuli Venezia-Giulia e la Toscana ma dalla prossima notte è atteso un peggioramento meteo con piogge e acquazzoni a partire da Sardegna e regioni del Centro. Venerdì ecco che precipitazioni sparse interesseranno un po’ tutta la Penisola, più intense e probabili sui settori tirrenici del Centro-Sud.

Tra weekend e inizio prossima settimana ecco che l’anticiclone proverà a rimontare

Saccatura depressionaria che tra Sabato e Domenica si sarà spostata verso est con condizioni meteo che saranno in generale miglioramento su tutta l’Italia. Promontorio anticiclonico posizionato sulla Penisola Iberica che però farà fatica a raggiungere il Mediterraneo centrale. Nel weekend avremo infatti un flusso di correnti nord-occidentali con isolate piogge non escluse. All’inizio della prossima settimana ecco che l’alta pressione dovrebbe tentare una veloce espansione verso est portando condizioni meteo più stabili ma per poco.

Peggioramento meteo di metà mese confermato dai principali modelli, temperature in calo

Tra Martedì e Mercoledì della prossima settimana ecco che il modello GFS mostrano una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo centrale. Un largo minimo depressionario potrebbe portare un peggioramento meteo su tutta l’Italia con piogge e temporali più intensi sulle regioni del versante tirrenico. Seguirebbe anche un generale calo termico su valori comunque in linea con le medie del periodo. Anche il modello europeo ECMWF mostra un’evoluzione simile per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​