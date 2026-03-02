Meteo – Piogge e rovesci in transito in Italia, con ulteriore maltempo nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

L’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica dal Mediterraneo occidentale insidia l’Alta pressione che da oltre una settimana stava rivestendo l’intero territorio nazionale, garantendo un prolungato periodo di stabilità e relativo bel tempo. Il risultato è che piogge e rovesci sono tornati già da ieri a transitare su parte del nordovest e oggi si estendono anche su parte dei settori centrali.

Piogge e rovesci in transito sul medio Tirreno e Umbria

Piogge e rovesci si azionano quest’oggi, a differenza di ieri, anche sulle regioni centrali tirreniche, coinvolgendo anche l’Umbria e sconfinando occasionalmente anche sul versante adriatico. I fenomeni appaiono perlopiù di debole o moderata intensità e scarsamente accompagnati da attività elettrica. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi sempre oltre la media di riferimento.

Maltempo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno a mantenersi mediamente perturbate in alcuni settori dello stivale, nonostante un miglioramento in avanzamento sulle regioni settentrionali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e rovesci, tuttavia e come vedremo nel prossimo paragrafo, continueranno a transitare su parte del centro.

Piogge e rovesci tra Lazio e Toscana, coinvolte anche Umbria e Marche

La serata odierna trascorrerà pertanto all’insegna del maltempo in alcuni dei settori centrali dello stivale, con piogge e rovesci che faranno ancora ingresso in particolare tra Lazio e Toscana, coinvolgendo anche l’Umbria e sconfinando fin sulle Marche. I fenomeni, anche in questo caso, risulteranno mediamente deboli o moderati, con attività elettrica sostanzialmente assente. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori già registrati nelle precedenti 24 ore, con clima che resterà pertanto relativamente mite.

