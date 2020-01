METEO ITALIA – Assaggio di PRIMAVERA per un SUPER ANTICICLONE, ma INVERNO pronto a riscattarsi, ecco quando

Giorni della merla con l’Italia nel limbo tra le correnti fredde e l’Anticiclone

I prossimi giorni sono quelli della merla, tradizionalmente conosciuti come i giorni più freddi dell’anno. Tuttavia le condizioni che ritroveremo in questi giorni, convenzionalmente 29, 30 e 31 di gennaio (anche se alcuni gli fanno combaciare 30, 31 gennaio e 1 febbraio, spostando il range di un giorno in avanti) saranno tutt’altro che invernali, soprattutto al centro-sud. Specchio di un inverno fin ora mai esistito sulla nostra Penisola se non per lievi e fugaci episodi.

Vortice polare compatto e in forze

Il motivo di questo “non inverno” fin ora è da attribuire unicamente alla forza di un vortice polare che risulta molto compatto. La situazione viene descritta perfettamente dall’indice NAM (acronimo di North Anular Mode) che è nient’altro che un indice che misura la differenza di pressione atmosferica esistente tra l’intera colonna d’aria del Polo Nord e quella delle medie latitudini. Esso infatti, superando la soglia di +1,5 com’è successo verso la fine della prima decade di gennaio, condiziona in negativo l’inverno delle latitudini medie per almeno 40/60 giorni.

Febbraio parte con un super Anticiclone

Nei prossimi giorni il fronte polare che in queste ore e nelle successive si abbasserà interessando il nostro Paese, scivolerà successivamente verso oriente lasciando campo libero a un nuovo promontorio anticiclonico di poter rimontare non solo sulla nostra Penisola, ma anche su gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Il campo di Alta pressione sarà particolarmente vasto e robusto, con temperature sopra la media del periodo di alcuni gradi.