METEO ITALIA: attenzione al ritorno del maltempo, previsti fenomeni intensi su queste regioni

Ottobrata ai nastri di partenza

L’anticiclone si appresta ad occupare nuovamente il Mediterraneo portando condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate in Italia. L’ottobrata, prevista già da diversi giorni, è così ai nastri di partenza e ci terrà compagnia per questo secondo weekend del mese. Temperature in aumento con valori piuttosto miti specie nelle ore centrali della giornata quando non si escludono punte anche di +25/26 gradi. L’autunno, quelle delle grandi perturbazioni atlantiche, viene così nuovamente messo in pausa con le piogge che interesseranno solo i settori centro-settentrionali del continente. Attenzione però perché durante la prossima settimana sembra confermato un peggioramento meteo con fenomeni anche intensi.

Meteo weekend

Giornata di Sabato 12 ottobre in compagnia dell’anticiclone che garantirà tempo stabile e soleggiato su buona parte della Penisola. Da segnalare solo qualche disturbo nuvoloso specie al Nord Italia per la presenza di nubi alte in transito. Le condizioni meteo si manterranno tuttavia asciutte e dunque senza fenomeni associati. Anche Domenica avremo tempo in prevalenza asciutto ma con nuvolosità in transito, questa volta anche sulle regioni del Centro e con addensamenti più compatti lungo il Tirreno. Sul finire del weekend l’anticiclone tenderà infatti a spostare i suoi massimi di pressione al suolo verso i Balcani lasciando affluire correnti più umide sud-occidentali verso l’Italia. Tutto ciò sarà il preludio per il peggioramento meteo di inizio settimana.

Ritorno del maltempo

A differenza di quanto mostrato nei giorni scorsi, l’ottobrata che sembrava non avesse più una data di fine, dovrebbe essere rimpiazzata da un peggioramento meteo proprio durante la prossima settimana. L’ultima uscita del modello americano GFS mostra l’anticiclone in definitivo spostamento verso l’Europa orientale mentre una circolazione depressionaria prenderebbe piede su quella occidentale, allungandosi fin sul Mediterraneo. Nella prima metà della prossima settimana dovremmo dunque assistere ad un peggioramento meteo di stampo autunnale con piogge e temporali anche intensi soprattutto al Nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Asse di saccatura che dovrebbe transitare al momento tra Francia, Germania e regioni settentrionali d’Italia ma che non si esclude possa divenire più incisiva verso la nostra Penisola.