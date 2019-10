METEO ITALIA – ATTENZIONE, CAMBIA TUTTO! L’AUTUNNO si prende uno STOP nei prossimi giorni, arriva l’OTTOBRATA, ecco quando

Nella giornata di oggi si segnalano ancora condizioni di maltempo sull’estremo meridione italiano, in particolare sui settori jonici della Sicilia e della Calabria a causa della continua affluenza di correnti instabili provenienti da una goccia fredda sita sulle coste nordafricane. Rovesci con occasionali e locali temporali si sono generati in queste zone e continueranno a farlo nelle prossime ore, tenendo le temperature anche al di sotto della media del periodo. Dal tardo pomeriggio odierno piogge e temporali interesseranno anche alcune aree settentrionali, a cominciare dalla Lombardia centro-settentrionale in estensione verso le regioni nord-orientali.

Weekend in compagnia dell’Alta pressione

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato dall’arrivo dell’Alta pressione di matrice azzorriana, che spazzando definitivamente via le correnti instabili responsabili del maltempo di queste e delle prossime ore, riprenderà il pieno controllo non solo dell’Italia, ma di tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature aumenteranno gradualmente e in modo progressivo nel corso del weekend, con clima tipicamente primaverile più che autunnale. Condizioni di cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso in tutto il Paese.