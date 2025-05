Meteo – Italia bersagliata dal maltempo, con piogge e temporali anche intensi: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Tempo in miglioramento in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno migliorando, con l’esaurimento graduali dei fenomeni azionatisi questo pomeriggio principalmente sulle aree più interne e montuose del Paese stesso, a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e instabili di matrice atlantica, che insidiano il piccolo promontorio anticiclonico in espansione. Le temperature, in questo contesto, appaiono pressoché stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo maltempo per domani

Il miglioramento in atto sarà tuttavia solo momentaneo, in quanto già dalla prossima notte e fino al mattino qualche rovescio potrebbe transitare sulla Sardegna, in maniera sparsa. Piogge e temporali termoconvettivi torneranno ad azionarsi nel pomeriggio di domani lunedì 12 maggio, con fenomeni localmente anche intensi e principalmente circoscritti ai settori più interni e montuosi. Nonostante un miglioramento atteso in serata, il maltempo continuerà a coinvolgere il nordest, con possibilità di temporali insistenti e localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori alpini di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Trentino, Lombardia centro-meridionale, Emilia-Romagna centro-occidentale, Appennino romagnolo, Marche occidentale, Umbria meridionale, zone interne dell’Abruzzo, Lazio orientale ed interno meridionale, Molise centro-occidentale, Campania orientale, settori interni della Puglia settentrionale, aree interne di Calabria e Sicilia e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Nord, restanti settori adriatici centrali, resto di Umbria, Campania, Calabria e Sicilia, su restanti settori della Puglia centro-settentrionale, Toscana centro-orientale ed appenninica, Lazio settentrionale interno, e sulla Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione sulla Sicilia, in sensibile aumento su Basilicata ed aree interne occidentali della Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 12 maggio 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.